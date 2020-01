Gute Noten für den neuen Anruf-Service für Bürger

Landkreis Gifhorn

Für einen besseren Bürgerservice im Landkreis Gifhorn nutzt die Kreisverwaltung seit 1. April 2019 die Dienste des Service Centers Wolfsburg im Rahmen einer Interkommunalen Zusammenarbeit.

Anrufer landen in Wolfsburg

In einem ersten Schritt laufen seitdem Anrufe bei der zentralen Telefonnummer der Kreisverwaltung (05371 82-0) sowie auch bei der zentralen Service-Nummer der Kfz-Zulassungsstelle (05371 82-370) beim Service Center in Wolfsburg auf. Sukzessive wurden im Laufe der vergangenen Monate bereits weitere publikumsintensive Bereiche einbezogen, wie z. B. die Bereiche Bauordnung und Bereiche der Sozialhilfe, insbesondere die Grundsicherung. Denn gerade in diesen Bereichen war in der jüngeren Vergangenheit ein deutlicher Anstieg von Nachfragenden zu verzeichnen. Es ist geplant, das Angebot stetig und bedarfsorientiert auszubauen.

Auch außerhalb der Sprechzeiten erreichbar

Die Anrufer bemerken die Umleitung nach Wolfsburg letztlich nicht. Sie werden im „Service Center Landkreis Gifhorn“ begrüßt. Die Dienstleistung des Service Centers Wolfsburg liegt darin, Anrufe entgegenzunehmen und im Bedarfsfall weiterzuleiten. Sie bietet zudem den Vorteil, dass sie montags bis freitags jeweils von 7 Uhr bis 18 Uhr erreichbar ist. Dies ist deutlich länger als die üblichen Sprech- und Servicezeiten der Verwaltung.

35 559 Anrufe insgesamt in neun Monaten

Insgesamt wurden vom Service Center Wolfsburg in der Zeit vom 1. April bis 31. Dezember 35 559 Anrufe entgegengenommen. Hiervon entfiel die Mehrzahl, nämlich 19 057 Anrufe, entsprechend rund 54 Prozent, auf den Fachbereich Ordnung, Verkehr und Veterinärwesen. Von diesen 19 057 Anrufen wiederum bezogen sich allein 9323 Anrufe (entsprechend 28 Prozent aller Anrufe) auf unterschiedlichste Fragestellungen zum Bereich des Kfz-Zulassungswesens. Somit gingen innerhalb von neun Monate durchschnittlich 3951 Anrufe pro Monat beim Service Center Wolfsburg ein.

Direkte Hilfe

Das Anrufaufkommen entspricht damit in etwa dem vor der Zusammenarbeit mit dem Service Center Wolfsburg festgestellten Anrufverhalten der Bürgerinnen und Bürger. Entscheidend ist aber, dass diese Anrufe im Gegensatz zur bisherigen Verfahrenspraxis, nun nicht mehr nur weitervermittelt, sondern wo immer möglich, vom Service Center abschließend beantwortet werden.

Die Quote dieser abschließend im Service Center bearbeiteten Anrufe ist schon nach weniger als einem Jahr Laufzeit erfreulich. 58 Prozent aller Anrufe mussten nicht weiter zu einem Sachbearbeiter der Gifhorner Kreisverwaltung durchgestellt werden. Die Tendenz ist hier weiter steigend, da sich bei Echtbetriebaufnahme Verfahrensabläufe erst einspielen mussten.

Lediglich etwa 15 Prozent der Anrufe mussten noch weitervermittelt werden. Bei weiteren rund 15 Prozent wurden seitens des Service Centers sogenannte Rückruftickets an die zuständigen Bereiche geschrieben.

