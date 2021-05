Gifhorn

Das größte Geldinstitut der Region investiert am Standort Gifhorn kräftig: Die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg geht mit dem Neubau einer Hauptstelle ein Milli0nen-Projekt an. Noch in diesem Jahr soll’s losgehen. Das Gebäude entsteht im Gewerbegebiet Am Allerkanal – als Erweiterung zum dort bereits vorhandenen Technischen Zentrum der Sparkasse.

Sparkassen-Sprecher Edwin Nanko bestätigt auf AZ-Anfrage laufende Gespräche und Kontakte mit der Stadtverwaltung in Sachen Genehmigungsverfahren. „Wir erwarten den Baubescheid im Juli“, so Nanko. „Baustart soll im August sein“, kündigt der Sprecher des Geldinstitutes an. Details für den Erweiterungsbau sind inzwischen festgeklopft worden.

Die Sparkasse plant eine Informationsveranstaltung zu dem Großprojekt

„Derzeit befinden wir uns in der Finalisierung der Planungen“, verweist Nanko auf eine separate Informationsveranstaltung zu dem Großprojekt. Sie werde im Spätsommer stattfinden. „Vielleicht sogar auf der Baustelle“, sagt Nanko.

Bereits Mitte August des vergangenen Jahres hatte die frühere Sparkassen-Sprecherin Alexa van der Brelje sich erstmals zur Größenordnung des Neubaus geäußert. Neben den bereits vorhandenen Arbeitsplätzen sollen in der Nordhoff-Straße zusätzliche Büros für 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entstehen, so van der Brelje damals. Daran hätte sich auch durch die Homeoffice-Tätigkeit während Corona nichts geändert, versichert Nanko. Eine Reduzierung der Büro-Gesamtfläche sei nicht vorgesehen.

Sparkassen-Standort Schlossplatz: Das Gebäude hat inzwischen der Landkreis gekauft - der Service für die Kundschaft soll hier jedoch weiter angeboten werden. Quelle: Ulrike Henkel/Archiv

„Der Bau ist notwendig, um effiziente Arbeitsabläufe und Strukturen zu gewährleisten“, erläutert Nanko. In der neuen Hauptstelle – das Sparkassen-Gebäude am Schlossplatz hat der Landkreis erworben – sollen künftig alle Arbeitsplätze der „nachgeordneten Bereiche“ an einem Standort untergebracht werden. „Was zusammen gehört, wird zusammengeführt“, so Nanko. Außerdem werde durch das Projekt eine bereichsübergreifende Zusammenarbeit verbessert.

Die Inbetriebnahme ist für Ende 2022 vorgesehen

Bereits im kommenden Jahr soll die neue Hauptstelle in Betrieb genommen werden. Die Sparkasse hatte schon im Sommer 2020 angekündigt, dass der Umzug in den Neubau in der Nordhoffstraße Ende 2022 erfolgen werde. Für die Kundinnen und Kunden werde sich durch den Umzug nichts ändern, verspricht Edwin Nanko. Die Filiale am Schlossplatz bleibe wie gewohnt vor Ort, ebenso das Vermögenskunden-Center und das Firmenkunden-Center. Auch das Immobilien-Center werde weiterhin am jetzigen Standort in der Fußgängerzone gegenüber der Nikolaikirche zu finden sein.

Von Uwe Stadtlich