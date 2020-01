Neue Regeln für Gifhorner Allerschule: Kinder müssen während der Ferien in den Unterricht

Gifhorn

Das Jahr fing gar nicht gut an für einige Familie, deren Kinder die Allerschule besuchen und die vielleicht schon ihre Jahresurlaube geplant haben. Die Lebenshilfe teilte per Rundbrief mit, dass es künftig für die Schulen, an denen Kinder mit Handicaps gefördert werden, fix festgelegte „Öffnungs- und Schließzeiten“ gibt. In der Summe habe jeder Schüler pro Jahr 30 freie Tage. Die liegen oft auch außerhalb der niedersächsischen Ferien – für Familien mit mehreren Kindern wird’s da eng, befürchten einige Eltern nun.

Die Lebenshilfe zeigt für diese Sorge auch Verständnis, erklärt in einer schriftlichen Stellungnahme jedoch, dass seit 1. Januar durch das Bundesteilhabegesetz die Zuständigkeit der Eingliederungshilfe auf den Landkreis Gifhorn übergegangen – und deshalb diese Neuregelung erforderlich sei. Und ja: Die Allerschule als eine der Förderschulen sei als Tagesbildungsstätte anders zu behandeln als eine Regelschule, teilt Geschäftsführer Peter Welminski mit.

„Das baut doch Druck auf“

Was für Eltern noch viel schwerer wiegt, ist der Verdacht, dass es bei dieser Neuregelung ums Geld geht. Denn in dem Schreiben steht auch, dass Eltern, deren Kinder außerhalb der festgesetzten Zeit in der Schule fehlen, möglicherweise mit Schadensersatzansprüchen rechnen müssen. „Soll ich meinem Kind jetzt sagen, du musst in die Schule gehen, sonst bringst du kein Geld ein oder deine Eltern müssen sonst Strafe bezahlen“, sagt eine Mutter, die aus Furcht vor Konsequenzen für ihr Kind anonym bleiben möchte. „Das baut doch Druck auf.“

Kinder müssen auch während der Ferien in die Einrichtung

Der Gedanke der Inklusion jedenfalls gehe mit dieser Maßnahme verloren, kritisiert ein Elternteil. Während alle anderen Kinder ihre Ferien genießen, müssen die Kinder der Allerschule weitgehend in die Schule. Osterferien gibt es etwa in diesem Jahr nicht, und in den Sommerferien auch nur zwei Wochen, die willkürlich festgesetzt wurden. Eltern befürchten nun, dass ihre Kinder stigmatisiert werden, weil sie auch während der Ferien zur Schule gehen müssen.

Nur Krankheit ist ein Grund zu fehlen

Laut Schreiben der Lebenshilfe darf künftig nur Krankheit ein Grund ist, das Kind außerhalb der festgesetzten Öffnungszeiten vom Unterricht zu befreien. Eine Mutter kann das Vorgehen der Lebenshilfe nicht nachvollziehen. Sie zeigt den Vertrag, den sie mit der Lebenshilfe geschlossen hat. Dort wird in einem Absatz erläutert, dass privater Urlaub „ausschließlich während der niedersächsischen Schulferien durchzuführen sei“. Viele der nun verkündeten freien Tage liegen jedoch außerhalb der Ferien von Regelschulen. „Wie soll ich nun die neue Regelung verstehen?“

Eines ist den Eltern zum Abschluss noch wichtig. Sie richten ihre Kritik nicht gegen die Allerschule. „Im Gegenteil, dort wird mein Kind liebevoll betreut. Ich bin froh, dass es diese Einrichtung gibt.“

Verständnis für die Eltern

Die Lebenshilfe teilt mit, dass die nun getroffenen Rahmenbedingungen erst einmal bis 31. Dezember 2021 gültig sind. Man werde jedoch versuchen, „die vertraglichen Inhalte unter Umständen für die Zukunft“ anders zu gestalten. „Aufgrund dessen können wir als Lebenshilfe Gifhorn nur den Wünschen und auch klaren Forderungen von Eltern und gesetzlichen Vertretern beipflichten, dass bei zukünftigen Verhandlungen auch eine Gleichstellung der Ferienzeiten von Tagesbildungsstätten zu Regelschulen aufgegriffen wird.“

Von Andrea Posselt