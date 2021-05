Neue Regeln des Landes: Impfkampagne in Gifhorn ausgebremst

Landkreis Gifhorn

Für das Impfzentrum Gifhorn ist das eine ganz schlechte Nachricht: Nach Mitteilung des Landes Niedersachsen am Dienstag erhalten die Impfzentren in Niedersachsen die Impfstoffe von Biontech/Pfitzer und Moderna in den kommenden Wochen ausschließlich nur noch für Zweitimpfungen zugeliefert.

Das Land bildet Rücklagen für Zweitimpfungen

Der Grund hierfür: Das Land bildet momentan Rücklagen bei den Beständen dieser Hersteller, um auch im Juni alle dann anstehenden Zweitimpfungen sicher beliefern zu können. Somit bekommt der Landkreis Gifhorn mindestens bis einschließlich bis zur übernächsten Woche lediglich die Impfstoffe von AstraZeneca und Johnson&Johnson für Erstimpfungen zugeliefert und das auch nur in sehr geringen Mengen.

Drei Wochen lang stockt es

Da jedoch genau diese beiden Impfstoffe im Impfzentrum nur an Über-60-Jährige verimpft werden dürfen, kann ein Großteil der derzeit impfberechtigten Bevölkerung in den nächsten drei Wochen kein Impfangebot für eine Erstimpfung erhalten. „Ich bedauere diese Entwicklung außerordentlich. Meine Forderung an das Land: Stellen Sie uns schnellstmöglich den dringend benötigten Impfstoff für Erstimpfungen zur Verfügung“, so Landrat Dr. Andreas Ebel.

Magdeburger Aufruf sorgt nun zusätzlich für Thermik

Damit die Impfkampagne auch in den weiterführenden Schulen sowie bei den Feuerwehren trotzdem weitergehen kann, werden dort alle Personen, die 60 Jahre oder älter sind, ein kurzfristiges Angebot für eine Impfung mit AstraZeneca erhalten. Aktuell ist noch ein weiteres Problem aufgetreten: So hatte die Landeshauptstadt Magdeburg für eine kurze Zeit im April dazu aufgerufen, dass sich auch Personen aus anderen Bundesländern dort für eine Impfung anmelden können. Auch Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Gifhorn haben davon Gebrauch gemacht. In einem Schreiben wurde den Betroffenen nun mitgeteilt, dass die Zweitimpfung nicht mehr durch das Impfzentrum Magdeburg durchgeführt werden kann und dass sich diese Personen an ihr lokales Impfzentrum wenden sollen.

Landkreis sucht nach einer Lösung

Diese Verfahrensweise ist aus Sicht der Landkreises Gifhorn mehr als unglücklich, da den Impfzentren im Land Niedersachsen kein zusätzlicher Impfstoff für Menschen mit einer Magdeburger Erstimpfung zur Verfügung gestellt wird. Der Landkreis Gifhorn hat sich dennoch zum Ziel gesetzt, allen Personen, die in Magdeburg ihre erste Impfung mit AstraZeneca erhalten haben und im Landkreis Gifhorn wohnen, eine Zweitimpfung anzubieten.

Bürgertelefon eingerichtet

„Wir werden alles daransetzen, um unsere Bürgerinnen und Bürger nicht im Regen stehen zu lassen und ihnen die Zweitimpfung in unserem Impfzentrum zu ermöglichen“, so Landrat Dr. Andreas Ebel. Das Bürgertelefon nimmt unter der Nummer (0800) 82 82 444 alle notwendigen Daten hierfür auf und leitet sie an das Impfzentrum weiter. Wie der dafür eingesetzte Impfstoff nun wieder kompensiert werden kann, stimmt der Landkreis Gifhorn aktuell mit dem Land ab. Denn im Ergebnis darf es dadurch nicht weniger Angebote für Erstimpfungen geben.

AstraZeneca gibt’s im Impfzentrum nur für über 60-Jährige

Neues, aber ebenfalls nur wenig Erfreuliches gibt es auch beim Thema Impfstoff. So empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) den Impfstoff der Firma Johnson & Johnson ebenso wie AstraZeneca nur noch für Personen, die 60 Jahre oder älter sind. Entsprechend darf nach einer Weisung des Landes nur noch diese Personengruppe in den Impfzentren damit geimpft werden. Der Zusatz, dass die Verimpfung nach ärztlicher Aufklärung und individueller Risikoakzeptanz auch bei jüngeren Impfwilligen möglich ist, gilt in Niedersachsen nur bei Impfungen durch die niedergelassenen Ärzte.

Termine müssen storniert werden

Die Folge ist, dass alle Termine im Impfzentrum Gifhorn für diesen Impfstoff am 17. Mai für Personen unter 60 Jahren storniert werden müssen. Das Procedere hierbei erfolgt zentral durch das Land Niedersachen, welches sich ebenfalls schnellstmöglich um einen Ersatztermin bemühen will. Aufgrund des mangelnden Impfstoffes für Erstimpfungen mit Moderna und Biontech kann dies allerdings ein paar Wochen dauern. Das Impfzentrum Gifhorn kann keinen direkten Ausweichtermin anbieten.

Insgesamt wurden durch das Impfzentrum Gifhorn seit Beginn der Impfkampagne bisher 55 695 Personen geimpft. Allein in der vergangenen Woche wurden 6331 Menschen geimpft. Alle Mitarbeitenden und das ärztliche Personal seien hochmotiviert und engagiert wie am ersten Tag, betont der Landkreis. „Einziger Wehrmutstropfen ist und bleibt derzeit leider noch die Mangelware Impfstoff.“

