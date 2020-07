Gifhorn

Mit dem Neubaugebiet Lehmweg Süd bekommt Gifhorn die nächste Kita. Dabei kommt es zu einer Premiere: Erstmalig ist das Christliche Jugenddorf Betreiber. Dessen Abteilungsleiter Uwe Klaue erklärt, wie der Zeitablauf ist, welches Konzept hinter der Einrichtung steht und wie die 105 Plätze vergeben werden.

Gar nicht einmal so überraschend sei das Engagement des Christlichen Jugenddorfes, schildert Klaue. „Wir haben schon viel mit Gifhorn kooperiert. Das war schon immer interessant für uns als Standort.“ Erfahrung habe der Träger reichlich. „Wir betreiben insgesamt 56 Kitas.“

Rund 20 Mitarbeiter werden in der Einrichtung arbeiten

Am Lehmweg Süd entsteht ab Herbst ein eingeschossiger Bau, der Platz bietet für 105 Kinder, aufgeteilt in zwei Krippengruppen zu je 15 Kindern und drei Kindergartengruppen mit jeweils 25 Kindern. Rund 20 Mitarbeiter werden in der Einrichtung arbeiten. Die Krippe nimmt Kinder zwischen sechs Monaten und drei Jahren auf, der Kindergarten Mädchen und Jungen im Alter von drei bis sechs Jahren. Die Ganztagsbetreuung ist von 8 bis 16.30 Uhr eingerichtet. Im Kindergarten werden maximal 25 Kinder von zwei pädagogischen Mitarbeitern betreut, in der Kinder werden maximal 15 Kinder von drei Kräften betreut. Klaues Wunsch: „Gerne würden wir schon mit einer Integrationsgruppe starten. Inklusion liegt uns am Herzen.“

Einige bauliche Besonderheiten der Einrichtungen: Der eingeschossige, barrierefreie Bau hat unter anderem einen großen Spielflur, eine Mehrzweckhalle und einen Extraraum für kreative Angebote. Das 2000 Quadratmeter große Außengelände soll als Spielfläche für die Kinder „ein Highlight“ werden. Details sind gerade in der Planung.

Wie die Vergabe der Plätze läuft, ist noch abzustimmen

Wie wird sich der christliche Ansatz im Alltag wiederfinden? „Wir stehen für ein christliche Menschenbild. Unser Konzept basiert aber auf Religionsfreiheit. Es geht ums Menschenbild allgemein, um die Wertschätzung der Individualität“, sagt Klaue. Auch für Mitarbeiter sei eine Zugehörigkeit zur Kirche keine Voraussetzung. Eltern, die ihre Kinder anmelden möchten, sind ebenfalls nicht an eine Religionszugehörigkeit gebunden.

Im Herbst soll der Neubau angehen. Dann hofft Klaue auf einen milden Winter, damit die Einrichtung im Spätsommer oder Herbst 2021 fertig sein kann. Wie die Vergabe der Plätze stattfinden wird, stimmt das Christliche Jugenddorf noch mit der Stadt im Detail ab. Klaues Wunsch: „Es wäre schön, wenn gleich aus dem Lehmweg Kinder kommen würden.“

Von Andrea Posselt