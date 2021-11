Neue Corona-Verordnung: Welche Regeln gelten jetzt im Kreis Gifhorn?

Landkreis Gifhorn

Das Land Niedersachsen hat eine neue Corona-Verordnung erlassen. Die 2G-Regel wird bereits ab Warnstufe eins verpflichtend bei Veranstaltungen mit mehr als 1 000 Teilnehmern und bei Großveranstaltungen ab 5 000 Teilnehmern in geschlossenen Räumen. Neu ist auch, dass sich Beschäftigte, die in Heimen sowie in Einrichtungen für betreutes Wohnen für ältere und pflegebedürftige Menschen tätig sind, täglich testen lassen müssen (ausgenommen sind Geimpfte und Genesene).

Welche Maßnahmen gelten aktuell?

Der Landkreis Gifhorn liegt weiter bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 50. Somit soll der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Darüber hinaus wird die Empfehlung ausgesprochen, für ausreichende Hygiene- und Lüftungsmaßnahmen zu sorgen. Die Anwendung der 2G-Regel steht jedem Betrieb und jeder Einrichtung im Rahmen des Hausrechts offen. Kommt die 2G-Regel zur Anwendung, entfällt für die Gäste und das Personal die Abstands- sowie Maskenpflicht.

Wo gilt die Maskenpflicht?

Medizinische Masken müssen in den folgenden Situationen getragen werden: In geschlossenen Räumen, die öffentlich oder im Rahmen von Besuchs- und Kundenverkehr zugänglich sind; bei privaten Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, unabhängig vom Veranstaltungsort, wenn die Teilnehmerzahl 25 Personen übersteigt. Nicht berücksichtigt werden dabei Geimpfte, Genesene und Getestete. Auch Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres bleiben unberücksichtigt; im ÖPNV und dazugehörigen Einrichtungen in geschlossenen Räumen. Teilnahme an Sitzungen, Zusammenkünften oder Veranstaltung in geschlossenen Räumen (bezogen auf jene ab 25 Teilnehmern, Großveranstaltungen und Messen); Unterricht und Prüfungen in Fahrschulen; für Personen die Tätigkeiten und Dienstleistungen ausüben, bei denen der Abstand nicht eingehalten werden kann.

Was ist mit der 3G-Regel?

Auch die 3G-Regel findet weiterhin Anwendung. Demnach können nur Personen, die vollständig geimpft, genesen oder negativ getestet sind, die folgenden Einrichtungen besuchen beziehungsweise Dienstleistungen in Anspruch nehmen: Teilnahme an Zusammenkünften in geschlossenen Räumen mit mehr als 25 Teilnehmern. Ausnahme sind durch Rechtsvorschriften vorgeschriebene Sitzungen, religiöse Veranstaltungen oder kommunale Gremien. Hinzu kommen der Besuch von Beherbergungsstätten, körpernahen Dienstleistungen, Sportanlagen in geschlossenen Räumen, Theater, Kinos und Kultureinrichtungen sowie geschlossene Räume in Zoos, botanischen Gärten und Freizeitparks, Theater, Kinos und weitere Kultureinrichtungen.

Die 3G-Regel gilt nicht für Kinder und Jugendliche unter 18 sowie Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen dürfen. Sie müssen jedoch ein negatives Testergebnis vorlegen. Diese Ausnahme gilt auch für alle weiteren Bereiche, in denen die 3G- oder 2G-Regel zur Anwendung kommt.

Wie sind die Regeln in der Gastronomie?

In der Gastronomie gilt ebenfalls die 3G-Regel. Auch hier besteht die Option, freiwillig die 2G-Regel anzuwenden. Ausgenommen von den Maßnahmen sind der Außer-Haus-Verkauf, der Lieferservice sowie Mensen, Cafeterien und Kantinen, sofern diese zur Versorgung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betrieben werden. Ebenfalls ausgenommen sind Gastronomiebetriebe in Heimen, Raststätten und auf Autohöfen sowie Tafeln.

Ebenfalls bestehen bleiben die Maßnahmen, die die Corona-Verordnung unabhängig einer Warnstufe anordnet. Diskotheken, Clubs und Bars, in denen Shisha-Pfeifen zum Konsum angeboten werden, unterliegen weiterhin der 3G-Regel und einer maximalen Kapazitätsauslastung von 50 Prozent. Die Kontaktdatenerhebung darf ausschließlich elektronisch erfolgen.

Und was ist mit Kitas und Schulen?

Die Kinderbetreuung und die Schulen befinden sich grundsätzlich im Präsenzbetrieb beziehungsweise Präsenzunterricht mit erhöhten Hygieneanforderungen, die eine Infektionskettennachverfolgung gewährleisten.

