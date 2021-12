Landkreis Gifhorn

Das Land Niedersachsen hat seine Corona-Verordnung aktualisiert. Für den Landkreis Gifhorn gilt weiterhin die Warnstufe 2. Neu sind unter anderem die 2G-Regel im Einzelhandel sowie eine verschärfte medizinische Maskenpflicht (Schutzniveau FFP2/KN 95) im ÖPNV. Außerdem gibt es ab sofort eine Kontaktbeschränkung für ungeimpfte Personen.

Eine medizinische Maskenpflicht gilt in geschlossenen Räumen, die im Rahmen von Besuchs- beziehungsweise Kundenverkehr öffentlich zugänglich sind (Einzelhandel). Verschärfte medizinische Maskenpflicht (mindestens FFP2/KN95-Standard) gilt unter anderem bei öffentlichen Veranstaltungen, Sitzungen und Zusammenkünften mit 15 bis 500 simultanen Teilnehmern – auch wenn der Sitzplatz eingenommen ist –, bei Veranstaltungen, Sitzungen und Zusammenkünften mit 500 bis 5 000 simultanen Teilnehmern – auch wenn Sitzplatz eingenommen ist –, im ÖPNV und dazugehörigen, geschlossenen Räumlichkeiten, in Theatern, Kinos und ähnlichen Kultureinrichtungen, bei körpernahe Dienstleistungen, Beherbergung, Sportstätten, Gastronomie und auf Weihnachtsmärkten, während des Unterrichts oder der Prüfung in einem Fahrzeug, in Heimen und Pflegeeinrichtungen

Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte

Ungeimpfte Personen dürfen sich für private Zusammenkünfte nur noch mit Personen des eigenen Haushaltes und zuzüglich zwei Personen eines weiteren Haushaltes treffen. Hierbei ist der Impfstatus der weiteren Personen nicht maßgeblich. Sofern eine Person ungeimpft ist, gilt die Kontaktbeschränkung. Für private Veranstaltungen mit mehr als 15 Personen gilt in Innenräumen die 2G-plus-Regel und unter freiem Himmel die 2G-Regel. Außerdem muss eine Kontaktdatenliste geführt werden.

Öffentliche Sitzungen, Zusammenkünften oder Veranstaltungen mit mehr als 15 bis maximal 500 simultanen Teilnehmern unterliegen in Innenräumen ebenfalls der 2G-plus-Regel. Die Ausnahme bilden unter anderem durch Rechtsvorschriften vorgeschrieben Sitzungen, religiöse Veranstaltungen und kommunalen Gremien. Außerdem entfällt die zusätzliche Testpflicht, wenn maximal 70 Prozent der Kapazitäten ausgelastet werden. Unter freiem Himmel gilt 2G.

Öffentliche Sitzungen, Zusammenkünften oder Veranstaltungen mit mehr als 500 simultanen Teilnehmern unterliegen in Innenräumen ebenfalls der 2G-plus-Regel. In geschlossenen Räumen gilt eine maximale Kapazität von 2 500 simultanen Teilnehmern. Unter freiem Himmel gilt 2G, mit maximal 5.000 simultanen Teilnehmern.

Freizeiteinrichtungen wie Theater, Kinos und ähnliche Kultureinrichtungen fallen ebenfalls unter die Regelungen für öffentliche Sitzungen, Zusammenkünfte oder Veranstaltungen in Abhängigkeit der simultanen Teilnehmerzahl.

Das gilt im Einzelhandel

Im Einzelhandel gilt in geschlossenen Räumen die 2G-Regel. Ausgenommen davon sind die Geschäfte des täglichen Bedarfs. Dazu zählen: Einrichtungen des Einzelhandels mit Lebensmittel einschließlich Getränkehandel, Einrichtungen mit medizinischen Produkten und Arzneimitteln; einschließlich der Produkte von Optik- und Hörgeräteakustikbetrieben sowie des Orthopädieschuhmacher-Handwerks und des Handwerks der Orthopädietechnik, Drogerien, Sanitäts- und Reformhäuser, Babybedarf, Gartenmarkt, Brennstoff- und Heizstoffhandel einschließlich der Tankstellen, Tierbedarfs- und Futtermittelhandel, Blumenhandel, einschließlich gärtnerischer Facheinzelhandels, Zeitungen, Zeitschriften und Büchern, Brief- und Versandhandels, Fahrkarten für den Personenverkehr, Einrichtungen zur Reparatur und Instandhaltung von Kraftfahrzeugen, Fahrrädern und Elektronikgeräten.

Eine Ausnahme von der 2G-Regel bildet auch das „Click&Collect“-System, sofern die Warenübergabe kontaktlos und außerhalb der Geschäftsräume sowie unter Einhaltung des Mindestabstandes stattfindet.

Das gilt in der Gastronomie

In der Innengastronomie gilt die 2G-plus-Regel. Ausgenommen sind die Sanitäranlagen für Gäste der Außengastronomie. Werden nur 70 Prozent der Kapazitäten ausgelastet, gilt 2G. Für die Außengastronomie gilt ebenfalls die 2G-Regel. Jeweils ausgenommen von den Maßnahmen sind der Außer-Haus-Verkauf und der Lieferservice.

Das gilt für körpernahe Dienstleistungen

Sowohl in geschlossenen Räumen als auch unter freiem Himmel gilt die 3G-Regel. Ausgenommen sind medizinisch notwendige Anwendungen.

Regeln für Hotels und Co.

In Hotels, Jugendherbergen und so weiter gilt in Innenräumen die 2G-plus-Regel. Werden nur 70 Prozent der Kapazitäten ausgelastet, gilt 2G. Unter freiem Himmel gilt die 2G-Regel. Für Übernachtungen im Rahmen beruflicher Aus-, Fort- und Weiterbildung gilt hingegen die 3G-Regel.

Regeln für den Sport

In geschlossenen Räumen gilt die 2G-plus-Regel. Stehen pro Person mindestens zehn Quadratmeter zur Verfügung, gilt 2G. Unter freiem Himmel gilt ebenfalls die 2G-Regel. Hierzu zählen insbesondere auch Fitnessstudios, Kletterhallen, Schwimmhallen, Spaßbäder, Thermen, Saunen sowie die jeweiligen Dusch- und Umkleideräume. Ist die Sportausübung unerlässlich für das Tierwohl, dann gilt unabhängig der Warnstufe die 3G-Regel.

Zutritt zu Heimen

Für Heime und Pflegeeinrichtungen ist ein negativer Testnachweis zwingend erforderlich. Dabei ist der Impfstatus nicht maßgeblich. Alle Personen – auch vollständig geimpfte, genesene oder geboostete Besucher – müssen einen negativen Test vorweisen. Hierzu zählen unter anderem Heime für ältere und pflegebedürftige Menschen, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, Krankenhäuser und Kliniken.

Die Regeln für Kinderbetreuung und Schule

Die Kinderbetreuung und die Schulen befinden sich grundsätzlich im Präsenzbetrieb beziehungsweise Präsenzunterricht mit erhöhten Hygieneanforderungen, die eine Infektionskettennachverfolgung gewährleisten.

Von der AZ-Redaktion