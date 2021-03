Landkreis Gifhorn

Die Karten für alle Sportler im Landkreis Gifhorn sind seit Mittwoch neu gemischt – und so ganz einfach nicht zu deuten. Denn nun spielen auch Inzidenzwerte eine entscheidende Rolle über das, was Sportler dürfen und was nicht.

Für Vereine ergeben sich nun viele Fragen

Martin Roth vom Kreissportbund sieht da jede Menge Fragen auf sich zukommen, wenn kommenden Dienstag die nächste Sprechstunde für alle rund 500 Sportvereine der Region ansteht. Wegen der schwankenden Inzidenzwerte „kann auch ziemlich schnell alles wieder anders sein. Und dann stellt sich die Frage, ob ein kleiner Verein Zeit und Mühe investiert für Planungen. Es bleibt schwer.“

Kreissportbund sieht im Outdoor-Sport die meisten Chancen

Mit mehr Freiheiten beim Sport habe er beim jüngsten Corona-Regelwerk nicht gerechnet. Er setze auf die Option, Sport draußen zu machen. Hallensport mit Körperkontakt sei nun einmal in Coronazeiten problematisch. Und für Vereine tun sich auch rechtliche Probleme auf. Wenn Mitglieder in der Halle turnen, aber kein Übungsleiter dabei ist – wer hafte dann, nennt Koch einen der Aspekte.

Strenge Regeln bei den Fitnesscentern – nicht alle ziehen mit

Die Regeln für Indoorsport machen es auch den Gifhorner Fitnesscentern nicht leicht. Aktuell nutzen nur wenige die Möglichkeit, nach Terminvergabe und mit begrenzter Personenzahl Sport an den Geräten machen zu dürfen. Das Gifhorner Injoy hat es gewagt. Mitarbeiter Fabio Thiel sagt: „Der Andrang ist groß, damit jeder drankommt, sind Termine limitiert. Alle freuen sich riesig, wieder trainieren zu dürfen.“

SV Leiferde: Besser noch ein paar Monate warten

„Na klar würden wir alle lieber wieder wie gewohnt Sport machen, aber wir haben eben auch Verantwortung für die Gesundheit aller“, sagt Paul Fischer, Vorsitzender der SV Leiferde. Zwei Seelen würden in seiner Brust schlagen. „Aber ich glaube, wir stehen vor der dritten Welle, wir müssen noch ein paar Monate geduldig sein.“ Da gehe aktuell nicht viel mehr als etwas Individualsport und Hallensport mit sehr strengen Regeln. So schön es für Familien auch sei, Turnhallen zu nutzen – „aber der Hauptsport ist doch nachher das Säubern der Halle“.

Von Andrea Posselt