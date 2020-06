Hier gibt es Hilfe bei sexueller Gewalt gegen Kinder

Gifhorn

„Die Einrichtung dieser Beratungsstelle ist ein Quantensprung für den Schutz der Kinder“, freute sich Martin Wrasmann, scheidender kommissarischer Vorstand des Caritasverbandes im Landkreis Gifhorn. Die Caritas hat gemeinsam mit dem Landkreis Gifhorn, dem DRK-Kreisverband, der Egon Gmyrek Stiftung und dem Verein Dialog eine Beratungsstelle bei sexueller Gewalt gegen Kinder eingerichtet. Am Dienstag wurden die beiden Mitarbeiterinnen und das Konzept vorgestellt.

„Jedes vierte Kind ist von Gewalt bedroht“, betonte Klaus Gmyrek. Bundesweit habe die Polizei 2019 mehr als 15 000 Fälle sexueller Gewalt gegen Kinder aufgenommen – 43 Opfer seien das jeden Tag. Die Zahl der Fälle von Kinderpornografie sei im Vorjahr um 65 Prozent gestiegen. Auch für den Landkreis Gifhorn gibt es Zahlen – so hat der Verein Dialog, der bisher über seine Beratungsstelle in Wolfsburg mit zwei Mitarbeitern auch den Landkreis Gifhorn versorgt hat, hier jährlich im Schnitt 35 bis 40 Kinder und Jugendliche betreut.

Ein Job, den es nicht geben dürfte

Nun soll diese Betreuung direkt vor Ort erfolgen, denn laut Daniela Cevik vom Vereinsvorstand sei die Hürde für Gifhorner Kinder und Jugendliche, nach Wolfsburg Kontakt aufzunehmen, nicht zu unterschätzen. Mit der neuen Beratungsstelle in der Gifhorner Kirchstraße gebe es nun eine Anlaufstelle vor Ort. Sie ist vorerst für vier Jahre geplant.

Geführt wird die Beratungsstelle von der 58-jährigen Sozialpädagogin Caroline Wenk und der 26-jährigen Sozialarbeiterin Julia Hüffmeyer. „Dieses Angebot ist mir ein persönliches wie gesellschaftliches Anliegen zugleich“, erklärte Wenk. Hüffmeyer wünschte sich bei ihrer Vorstellung, dass es den Job, den sie jetzt machen würde, eigentlich gar nicht geben müsste. „Und ich hoffe, die Kinder und Jugendlichen dafür zu sensibilisieren, dass wir da sind.“

Denn um die Kinder und Jugendlichen geht es. Sie haben mit der neuen Beratungsstelle künftig eine Adresse, an der ihnen geholfen wird. Und das auf Wunsch auch anonym, zudem unterliegen die beiden Mitarbeiterinnen der Schweigepflicht. Und sie können sich auf ein großes Netzwerk beispielsweise aus Jugendamt, DRK, Landkreis, Gmyrek Stiftung, Caritas, Kirche, Polizei, Gleichstellungsbeauftragte und Politik stützen. Das hilft, die drei Säulen der Arbeit auch mit Leben zu füllen und so Kinderschutz nicht nur zur zentralen Aufgabe zu machen, sondern auch effektiv zu gestalten.

Hilfestellung und Präventionsarbeit

Dazu gehört, Anlaufstelle für Opfer zu sein – Kinder und Jugendliche von fünf bis 18 Jahren stehen im Fokus der beiden Mitarbeiterinnen. Nicht alle Opfer aber können sich selbst melden, Hilfe suchen. Daher kommt auch der zweiten Säule eine große Bedeutung zu – Anlaufstelle zu sein für Menschen, die „denken, da ist etwas, was nicht sein dürfte.“ Freunde, Nachbarn, Verwandte können sich im Verdachtsfall an Wenk und Hüffmeyer wenden und ihre Bedenken vortragen. Dafür wiederum ist die dritte Säule, die Aufklärung notwendig. Beide Mitarbeiterinnen leisten Präventionsarbeit an Schulen, in Kitas und Vereinen – und hoffen, so Multiplikatoren zu schaffen, über die auch Opfer beziehungsweise Menschen erreicht werden, die entsprechende Beobachtungen machen.

So ist die Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt an Kindern erreichbar Die Gifhorner Außenstelle des Vereins Dialog für Beratung bei sexueller Gewalt gegen Kinder befindet sich im Kirchweg 7. Geöffnet hat die Beratungsstelle dienstags von 10 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 15 bis 17 Uhr. Die beiden Mitarbeiterinnen Julia Hüffmeyer und Caroline Wenk sind unter Tel. (0 53 71) 99 12 99 51 beziehungsweise 99 12 99 52 erreichbar. Weitere Hilfsangebote und Kontakte zum Verein gibt es im Internet unter www.dialog-wolfsburg.de.

Von Thorsten Behrens