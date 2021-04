Schummeln geht nicht: Die modernisierte Atemschutz-Übungsanlage in der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) in Gifhorn übermittelt die Trainingsdaten der Geräteträger gleich digital an die Feuerwehrhäuser. Für 71 000 Euro konnte der Landkreis außer der Software noch einiges mehr anschaffen.