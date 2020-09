Die Aktion Fischotterschutz hat im Projekt „Artenvielfalt in der Aller – Neue Lebensräume für die Barbe“ jetzt bei Neubokel dafür gesorgt, dass Fische wieder einen Laichplatz finden und der träge dahinfließende Fluss etwas an Geschwindigkeit aufnimmt.

Artenvielfalt an und in der Aller: Auch Totholz spielt in dem aktuellen Projekt eine wichtige Rolle. Quelle: Aktion Fischotterschutz