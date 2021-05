Gifhorn

Die Warteliste für Häuslebauer im Stadtgebiet ist lang. Das weiß auch der Ortsrat Neubokel. Er will darum dafür sorgen, dass im neuen Baugebiet „Rehbohm“ an der K 34 vorrangig Einwohnerinnen und Einwohner des kleinen Ortsteils zum Zuge kommen. Mindestens die Hälfte der Plätze soll ausschließlich an Interessierte aus Neubokel verkauft werden.

15 Bauplätze umfasst das Areal, das direkt an der Kreistraße 34 liegt – und für das es im Ort schon jetzt eine Bewerberliste mit mehr als 20 Namen gibt. Die Politik trägt dieser Situation Rechnung und hat auf der Ortsratssitzung entsprechend reagiert. „Die Gifhorner Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft (GEG) wird gebeten, für das Baugebiet Rehbohm mindestens 50 Prozent der Grundstücke an Neubokeler Bürgerinnen und Bürger zu vergeben. Zu berücksichtigen sind auch Bewerbungen von Personen, die in Neubokel aufgewachsen sind und aufgrund der angespannten Wohnungsmarktlage keinen Wohnraum oder kein Baugrundstück in Neubokel gefunden haben.“ – Dieser Beschluss wurde einstimmig gefasst.

„Ziel des Ortsrates ist es, dass insbesondere die zahlreichen Bewerbungen der jungen Generation Erfolg haben“, stellt Ortsbürgermeister Stefan Hölter klar. Gerade junge Familien würden weiter zu einem aktiven Dorfleben in Neubokel beitragen.

Skate-Geräte für den ehemaligen Tennisplatz

Eine Idee gibt’s auch für eine Teilfläche des bisher ungenutzten ehemaligen Tennisplatzes. Der Ortsrat unterstütze die Idee der Neubokeler Jugend und wolle dort Skate-Geräte aufstellen, berichtete der Bürgermeister. „Gespräche mit Gifhorns Stadtverwaltung laufen“, so Hölter. Haushaltsmittel aus dem Ortsratsbudget und der Auflösung des Tennisvereins sollen für das Skate-Projekt genutzt werden.

Neubokel schafft „Insektenhotel“

Aktiv werden will Neubokel auch für die Natur – und insbesondere die Bienen. Auf der öffentlichen Grünfläche am „Grünen Berg“ planen die Anwohner gemeinsam mit der Stadt Gifhorn die Anlage einer kleinen Wildblumenwiese mit „Insektenhotel“.

„Die Fläche befindet sich im Landschaftsschutzgebiet und unterliegt deshalb besonderen Schutzbestimmungen. Für die Wiese ist zertifiziertes Regiosaatgut zu verwenden und nicht die von Anwohnern vorgeschlagene Ackerblühstreifen-Mischung für Agrarflächen“, klärt Hölter auf. Der städtische Bauhof habe inzwischen entsprechendes Saatgut bestellt. „Bei der starken Nachfrage gibt es Lieferschwierigkeiten“, weiß der Neubokeler Bürgermeister, dass es mit der Aussaat noch ein Weilchen dauern kann.

Grünes Licht für Stadtentwicklungskonzept

Grünes Licht gab’s im Ortsrat auch für die Erstellung eines integriertem Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK). Einstimmig wurde der Vorschlag der Verwaltung von Ortbürgermeister Stefan Hölter ergänzt: „Da Neubokel den typischen Charakter eines ländlichen Dorfes hat, sind bei dem Konzept die Bedürfnisse und Ansprüche unseres Dorflebens zu berücksichtigen.“

Von Uwe Stadtlich