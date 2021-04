Neubokel: Ortsrat stimmt für neues Baugebiet Rehbohm – mit Möglichkeit von Pferdehaltung

Neubokel

Nun also doch: Wenn es nach dem Ortsrat geht, bekommt das Baugebiet Rehbohm drei Grundstücke, auf denen Pferdehaltung möglich sein soll. Im Ort hatte es zuvor viel Diskussion gegeben, ob das angesichts der großen Nachfrage nach Bauplätzen für Familien sinnvoll ist. Laut Ortsbürgermeister Stefan Hölter schließt das eine das andere nicht aus. Und so stimmten am Mittwochabend Hölter (ULG) sowie die beiden CDU-Mitglieder des Gremiums gegen die beiden SPD-Mitglieder für die Variante, die nun der Gifhorner Stadtverwaltung vorgelegt werden soll. Denn noch muss der städtische Bauausschuss sowie dann abschließend der Stadtrat entscheiden.

„Für mich ist es wichtig, dass zu einem Dorf auch Tiere gehören“, begründet Hölter sein Abstimmverhalten. Die drei der insgesamt 15 Grundstücke, auf denen Pferdehaltung möglich sein soll, würden maximal je 900 Quadratmeter groß sein. Dort könnten sich ganz regulär Familien ansiedeln – auch wenn sie keine Pferde halten wollten. „Wir schaffen so nur planungsrechtlich einen Übergang zu den benachbarten Pferdeweiden. Wer eines der drei Grundstücke kauft, weiß dann, auf was er sich einlässt, dass nebenan Pferde sind. Das vermeidet später Streit.“ Und diese Nutzungsart spare sogar noch Fläche, so Hölter. Denn durch sie könne der Ort auf einen sonst notwendigen Grünstreifen zwischen Landwirtschaft und Wohnbebauung verzichten.

Die Frage „Pferdehaltung oder Familienbaugrund“ treibt die Neubokeler offenbar um. Zwölf Zuhörerinnen und Zuhörer waren bei der Sitzung dabei. „Sonst kommen maximal drei, seit wir Corona haben“, so Hölter. Eine gute Dreiviertelstunde gab es Nachfragen vor allem zum neuen Baugebiet. Auch, ob es nicht größer ausfallen könne. Kann es laut Hölter zumindest vorerst nicht – an die Grundstücks-Entwicklungsgesellschaft Gifhorn (GEG) ist derzeit nur der jetzt beplante Streifen verkauft. Eine spätere Erweiterung sei aber grundsätzlich möglich.

Und wird auch notwendig, wenn es später doch noch eine Kita in Neubokel geben sollte. „Da stehen der ganze Ort und der Ortsrat hinter. Eine Fläche stünde zur Verfügung und könnte jederzeit über ein vereinfachtes Verfahren beplant werden.“ Ob eine Kita nach Neubokel komme, sei aber Entscheidung der Stadt Gifhorn, nicht des Ortsrates. Geplant war sie bereits für die Fläche Rehbohm, doch es zeichnet sich ab, dass sie derzeit noch nicht kommen wird, denn in den Finanzplanungen der Stadt fehlt sie. „Sie wurde aber nicht gestrichen, um Flächen für Pferdehaltung zu bekommen“, unterstrich Hölter.

Wunsch nach mehr Bauplätzen für Neubokeler Bürgerinnen und Bürger

Alternative Pläne für das entsprechende Grundstück gibt es dennoch. „Wir könnten dort Wohnbebauung errichten.“ Das Grundstück könnte dann eine direkte Zufahrt zur Kreisstraße 34 bekommen – damit wäre es möglich, das Ortseinfahrtsschild zu versetzen, um in diesem Bereich den Verkehr von Tempo 100 auf Tempo 50 zu drosseln. Das vom Landkreis prüfen zu lassen, sei einer der mit dem Ortsratsbeschluss erteilten Arbeitsaufträge an die Stadtverwaltung, so Hölter. Und es gebe auch einen Wunsch, diesmal in Richtung GEG – mindestens 50 Prozent der 15 Bauplätze an Neubokeler zu vergeben. Denn laut Hölter gebe es im Ort eine Bewerberliste mit mehr als 20 Namen.

Von Thorsten Behrens