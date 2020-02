Neubokel: Jetzt kommt das Multifunktionsfeld

Neubokel

Spielspaß für kleine und große Bürger und Vereinsmitglieder: Ein modernes Multifunktionsfeld soll’s möglich machen. Ortsbürgermeister Stefan Hölter erläutert jetzt Details und geht auf den Zeitplan ein.

Auftrag vergeben

„Die Ausschreibung für das Vorhaben ist gelaufen – ein Unternehmen wurde gefunden, das den Bau des Multifunktionsfeldes angeht“, zeigt sich Neubokels Bürgermeister zufrieden. „Im Frühjahr soll und muss es losgehen“, verweist Hölter auf einen engen Zeitplan. „Dieser muss eingehalten werden, um Zuschüsse zu bekommen.“

Zeitplan

Nur wenn die Multifunktionsanlage bis zum 30. Juni steht, fließen für das 130 000-Euro-Projekt Fördermittel aus dem sogenannten ILEK-Topf in Höhe von 69 000 Euro. „Im Sommer kann das Feld bereits genutzt werden“, hat Hölter keinen Zweifel daran, dass es mit der Umsetzung klappt. Gebaut werde auf dem hinteren der beiden Ex-Tennisplätze. Angedacht sei ein Kunststoff-Belag. „Der ist pflegeleicht, denn auch Markierungen und Linien werden in den Boden eingelassen“, so der Bürgermeister.

Outdoor-Spielgeräte

Auf dem vorderen Platz sollen schon bald Outdoor-Spielgeräte aufgebaut werden, so Hölter. Die vorhandenen kleinen Gebäude auf dem ehemaligen Areal des Tennisvereins wolle der Heimatverein übernehmen. Auf dem vorderen Platz solle auch die Möglichkeiten zum geselligen Feiern bestehen.

Auf Sparflamme

Noch etwas gedulden müssen sich die Neubokeler allerdings in Sachen Dorfgemeinschaftshaus. Weil der Etat der Stadt auf Sparflamme köchelt, soll’s dort erst 2023 losgehen. Neue Heizung, die Verlagerung der Toilettenanlage in den oberen Gebäudebereich und das Versetzen von Wänden: Hölter möchte die Neubokeler in die Planungen im Rahmen eines Mini-Workshops mit einbinden.

Spritzenhaus

Noch in diesem Jahr soll das alte Spritzenhaus in der Klosterstraße auf Vordermann gebracht werden. Laut Stefan Hölter werden unter anderem Fugen erneuert; auch neue Fenster, eine zweite Tür und die Sanierung des Daches gehören zum Modernisierungskonzept für das traditionsreiche Gebäude.

Bauland

Neubokel soll wachsen – allerdings frühestens Ende 2021. Dann stehe die Erweiterung des aus den 1990 Jahren stammenden Baugebietes Tuunkamp an. Bürger können sich jedoch jetzt schon bei der städtischen GEG als Interessenten für eine Baufläche (Gebiet Rehbohm) vormerken lassen, rät Hölter. Neubokels Bürgermeister verweist auf einen weiteren wichtigen Punkt: Die für den 12. Februar geplante Ortsratssitzung fällt aus.

Von Uwe Stadtlich