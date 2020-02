Das neue Baugebiet ist wichtig für die Feuerwehr

Neubokel

Die derzeit 227 Mitglieder zählende Neubokeler Feuerwehr hielt am Samstagabend ihre Jahresversammlung im Dorfgemeinschaftshaus ab. In deren Rahmen blickte die Truppe um Ortsbrandmeister Bastian Biermann aufs abgelaufene Jahr zurück. Zudem sprach sie Ehrungen und Beförderungen aus.

Bereit für weitere Aufgaben

16 Einsätze zählte Neubokels Feuerwehr 2019. Ortsbrandmeister Biermann sprach von einem „guten Mittelwert“ im Vergleich zu den vorigen Jahren, der „uns nicht stark belastet hat“. Man sei bereit, weitere Aufgaben zu übernehmen. Zumal die Geräte in gutem Zustand und die aktiven Kameraden gut ausgebildet, schlagkräftig und aufeinander eingeschworen seien. Vizeortsbrandmeister Uwe Genz schlüsselte die Einsätze weiter auf. So rückten die Neubokeler Kameraden zu fünf technischen Hilfeleistungen und neun Bränden aus. Hinzu kamen zwei Fehlalarme. Auch eine Übung habe man abgehalten, sagte Genz.

Behoben sind die Probleme mit dem Mannschaftstransportwagen: „Nach fast zwei Jahren mit teilweise extremen Schwierigkeiten beim Starten ist der Werkstattmarathon nun endlich vorbei“, sagte Biermann. Einer kleinen Gifhorner Werkstatt sei gelungen, woran manche Fachwerkstatt verzweifelte: „Der Crafter springt jetzt wieder einwandfrei an“, freute er sich.

Beiträge zum Dorfleben

Die 227 Mitglieder unterteilen sich in 40 Aktive, 14 Senioren, neun Jugendliche, 17 Kinder und 145 Förderer. Das Dorfleben und die Kameradschaft haben die Brandschützer mit beliebten wie auch traditionsreichen Aktionen gefördert: Osterfeuer, Maibaumes, Fahrradtour nach Ribbesbüttel.

Die sieben Jungen und zwei Mädchen zählende Jugendfeuerwehr absolvierte 46 Dienste. Aus der Kinderfeuerwehr stießen vier Mitglieder neu dazu. Highlights waren das Stadtzeltlager am Tankumsee, die Besichtigung der Feuerwehrtechnischen Zentrale und der Kreis-Orientierungsmarsch. Die nach vier Neuzugängen elf Jungen und sechs Mädchen starke Kinderfeuerwehr besuchte das Otterzentrum und trat beim Orientierungsmarsch in Hillerse an. Zudem gewannen die Kinder bei einem Spiel der Sparkasse 555 Euro.

Die Bedeutung des Baugebiets für die Wehr

Ortsbrandmeister Biermann sprach die Pläne für ein neues Baugebiet an. „Hier kann man nur hoffen, dass einige Kameraden ein Grundstück erhalten“, sagte er. Andernfalls sei zu befürchten, dass sie Neubokel und damit der dortigen Wehr den Rücken kehren. „Wir haben eine sehr junge Feuerwehr – 19 von 40 Kameraden sind unter 32 Jahre alt“, erklärte Biermann. Viele lebten noch bei ihren Eltern oder in kleinen Wohnungen. Aber „spätestens wenn die Familienplanung beginnt“, sollte es ihnen möglich sein, in Neubokel einen Bauplatz zu erhalten.

Rückblickend auf sein erstes Jahr im Amt dankte Biermann dafür, dass er auf alle Kameraden zählen konnte. Allen voran Vorgänger Martin Schneider: „Du hast immer ein offenes Ohr für mich gehabt und Dein Wissen mit eingebracht“, lobte Biermann. Gleiches galt für seinen Stellvertreter Uwe Genz, mit dem die Zusammenarbeit „viel Spaß“ mache.

Die Personalien

Gewählt wurden Felix Stojke als Jugendfeuerwehrwart und Gruppenführer, Janik Genz als stellvertretender Jugendfeuerwehrwart sowie Martin Schneider als Gruppenführer Aktive Plus. Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich beförderte Janik Genz zum Hauptfeuerwehrmann. Wolfgang Dreinerth als Kreisabschnittsleiter Süd ehrte Andreas Werner für 25-jähriges Mitwirken sowie Volker Arms für 40-jähriges.

Lesen Sie auch:

Von Ron Niebuhr