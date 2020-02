Für zwei Stunden „knietief im Paradies“

Gifhorn

Mit Nessi Tausendschön ging’s am Samstagabend „knietief ins Paradies“. Die vielfach ausgezeichnete Künstlerin, die sich selbst als „Meisterin der Abschweifung“ betitelt, begeisterte am Samstagabend auf Einladung des Kulturvereins mehr als 200 Gifhornerinnen und Gifhorner im ausverkauften Rittersaal.

Knapp an der Ekstase vorbei

„Wir fangen gleich mal mit den Zugaben an – dann werden wir schon am Anfang knapp an der Ekstase vorbeischrammen“, begrüßte Frau Nessi das Publikum. Und dann ging’s auch schon los mit einer humorvollen Berg- und Talfahrt aus Gaga-Gesang und Wortspiel-Eskapaden, bei der Nessi Tausendschön auch ihre singende Säge aus der Reisetasche holte.

Achtung, Lerngefahr!

Erst kräftig abhusten, dann Silencium: Nessi, die mit ihrem musikalischen Begleiter William Mackenzie („Er ist wie ein kleines Orchester, nur viel billiger“) angereist war, kalauerte und sang sich durch den gelungene Abend. Und es bestand auch Lerngefahr, denn schon zu Beginn erfuhr das Publikum, was den Unterschied zwischen Comedy und Kabarett ausmacht: Es ist der Genitiv. „Ein Comedian macht’s wegen dem Geld, eine Kabarettistin wegen des Geldes“, klärte Nessie auf.

Schrille Töne

Schrill wurde es danach beim Lied „Die wunderbare Welt der Amnesie“. „Wer den Titel schon einmal gehört hat, wird ihn möglicherweise schon wieder vergessen haben“, nahm Nessi Tausendschön das Publikum mit in „ihr Paradies“: eine Mischung aus „knietief in der Scheiße“ und eben dem Wohlfühl-Paradies.

Die geistigen Billigbäcker

Nessi teilte auch kräftig aus: Gauland, Höcke und Trump zögen als „geistige Billigbäcker“ durch die Lande und gingen mit Angst und Hetze auf Stimmenfang. Eine Lösung des Problems hat sich die Kabarettistin bereits erdacht: „Wir müssten nur den Chinesen suggerieren, dass Populisten-Hoden potenzfördernd sind.“

Ein Ausflug ins Bälle-Bad

Dann machte sich Nessi Tausendschön auch noch Gedanken über das Bälle-Bad im Ikea-Kinderparadies, in dem der „kleine Rüdiger“ seit Jahren darauf wartet abgeholt zu werden. „Viele Kinder werden dort alt, beginnen später eine Ausbildung bei Ikea und müssen danach die Bälle polieren und sortieren“, steht für Frau Nessi fest. Ohne die Kinder-Aufbewahrungsmöglichkeit bei Ikea seien viele Frauen-Karriere jedoch gar nicht möglich, nahm die Kabarettistin Ursula von der Leyen ins Visier. „Die hätte ihre sieben Blagen doch alleine gar nicht groß bekommen und würde heute noch immer in Beinhorn hocken und sich die Haare schön machen.“

Kostenlose Tipps

Ausgeteilt wurde auch in Richtung Kanzlerin und Groko („Angela, warum lullst du uns so ein?“) und Mehrweg-System („Wir schmeißen heute mehr weg“). Zudem gab’s auch noch kostenlos Haushaltstipps: „Der Fettfleck an der Wand wirkt wie neu, wenn man ihn regelmäßig mit Butter bestreicht.“

Sollbruchstellen in Beziehungen

In der Rolle der Gaby Pawelka machte sich Nessi Tausendschön auch ernsthafte Gedanken über die Männerwelt. Männer seien „die Sollbruchstellen“ in vielen Beziehungen, denn es sei ihnen einfach nicht zu vermitteln, „warum Spülmaschinen von hinten und nicht von vorne eingeräumt werden müssen“. Mit dem Glauben sei es ebenfalls nicht einfach: „Mit Religionen ist es wie mit den Genitalien – wir zeigen sie nicht öffentlich, wir spielen nur zuhause damit.“

Das sind Zukunftsbranchen

Die Zukunft für junge Menschen sieht Nessi Tausendschön übrigens in der Sanitär- und der Bestattungsbranche, denn: „Geschissen und gestorben wird immer.“

Von Uwe Stadtlich