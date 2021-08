Kreis Gifhorn

Auch inmitten summender Störenfriede hat Marianne Pelchen die Ruhe weg. Normalerweise steht die Wochenmarkt-Verkäuferin am Obststand in einer Wolke gelbschwarzer Brummer und beruhigt hektisch oder ängstlich fuchtelnde Kundinnen und Kunden. „Wenn man sie in Ruhe lässt, tun sie nichts.“ Dieser pädagogischen Nebentätigkeit muss Pelchen nicht nachgehen. Sie hat dieses Jahr noch keine Wespen gesehen. Und das macht ihr Angst.

Pelchen muss nie erst auf Zwetschgen warten. Weintrauben und anderes Obst am Stand ihres Chefs Rolf Kolster sind auch im späten Juli und zeitigen August schon Ziel der stachelbewehrten Insekten: „Sonst schwirrt der Stand immer voller Wespen.“ Doch seit vorigem Jahr schon sei nichts mehr los.

Süße Früchte: Normalerweise schwirren im Hochsommer die Wespen am Obststand. Doch zurzeit herrscht Ruhe wie noch zur Erdbeerzeit. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Gastronom Armin Schega-Emmerich hat die Wespen noch nicht vermisst. Erst von der AZ auf das Phänomen angesprochen, stellt er fest, dass sie noch gar nicht da sind. „Jetzt, wo Sie es sagen.“ Deshalb wechseln zurzeit auch kaum Gäste entnervt ihre Sitzplätze von draußen nach drinnen.

Auch Ruhe am und im Tresen der Bäckereien

„Auch bei uns ist der Eindruck entstanden, dass die Wespen dieses Jahr in deutlich reduzierter Zahl auftreten beziehungsweise kaum präsent sind“, schreibt Sven Meister von der Bäckerei Leifert auf AZ-Nachfrage. Nicht einmal der Pflaumenkuchen habe welche hervorgelockt.

Wespen auf süßem Gebäck: Das ist laut Bäckerei Leifert in diesem Jahr noch kein Thema. Quelle: Archiv

„Doch, doch, ich hatte schon einige“, sagt Bärbel Rogoschik vom Nabu-Artenschutzzentrum in Leiferde. „Sie sind da, werden aber noch nicht ,lästig’.“ Die Fachfrau rechnet damit, dass Wespen in absehbarer Zeit präsenter sein werden. „Die Pflaumenzeit kommt noch.“ Doch auch Rogoschik hat den Eindruck, dass es weniger Wespen gibt als früher. Im eigenen Garten könnte das aktuell am Hornissennest liegen. „Die halten den Garten frei.“ Grundsätzlich aber rechnet sie den Schwund unter anderem dem allgemeinen Insektenmangel zu.

Gastronom: „Ich hoffe, dass sie wegbleiben“

„Im Moment freue ich mich darüber“, sagt Schega-Emmerich über das Fernbleiben von Wespen. „Ich hoffe auch, dass sie wegbleiben.“ Marktverkäuferin Pelchen dagegen macht sich so ihre Gedanken. „Es läuft etwas schief“, ist die Gifhornerin überzeugt.

Das sehe sie auch bei ihren täglichen Streifzügen durch Feld, Flur und Wald. „Früher hat es in den Heidelbeerbüschen nur so gesummt und gebrummt.“ Im Garten seien an einer Pflanze sechs bis acht Hummeln zugange gewesen. „Und heute? Nichts. Nur eine Hummel schwirrt da herum. Das ist beängstigend.“

Von Dirk Reitmeister