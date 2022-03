Kreis Gifhorn

Viele Menschen leiden in einer Partnerschaft unter narzisstischem Missbrauch oder einer toxischen Beziehung – mehr als man vielleicht glaubt, denn oftmals trauen sich Betroffene nicht, darüber zu reden. Eine Möglichkeit zum Austausch bietet die Selbsthilfegruppe für Opfer narzisstischen Missbrauchs, die 2019 von Julia May und Janina Karolek ins Leben gerufen wurde. Die beiden ehrenamtlich tätigen Frauen bieten seitdem einmal pro Monat Treffen im Landkreis Gifhorn an.

May und Karolek machen derzeit ein Fernstudium zu psychologischen Beraterinnen und Coaches. Sie möchten nach dem Abschluss eigene Praxen eröffnen. Auch dann soll es weiterhin die kostenlosen Treffen der Selbsthilfegruppe geben. Alles laufe anonym ab, betont Karolek. Die Probleme der Betroffenen seien unterschiedlich, erklärt May: Sie würden etwa gestalkt, vom Ex-Partner bedroht oder hätten unter emotionaler Gewalt in einer bestehenden Beziehung zu leiden. „Auch sind viele Leute dabei, die finanziell ausgenommen wurden.“

Frauen und Männer aus vielen Altersgruppen sind betroffen

May betont aber auch, dass längst nicht nur Frauen zur Selbsthilfegruppe kämen. „Es gibt auch viele Männer, womit wir zu Anfang nicht gerechnet hätten. Und es sind Menschen aus fast allen Altersgruppen dabei, viele kommen auch aus Hildesheim, Braunschweig oder Wolfenbüttel zu uns.“

Treffen könnten die schwerwiegenden Beziehungsprobleme nahezu jeden, erklärt Karolek. „Narzissten sind gute Schauspieler, sie sind geschickt mit Worten und können sich selbst gut verkaufen.“ Nachdem anfangs alles rosig in der Beziehung zu sein scheint, könne der vermeintliche Seelenpartner zum Tyrannen werden. „Angehörige verstehen oft nicht, warum Betroffene nicht aus der Beziehung herauskommen“, so Karolek. Meist sei es so, dass diese Menschen zu viel Angst haben.

In manchen Fällen hilft nur noch eine Therapie

In der Selbsthilfegruppe könne man sich nicht nur über dieses Thema austauschen, sondern bekäme auch die nötige Hilfe, um richtig handeln zu können. Wenn das Problem allerdings zu schwer wiegt, helfe eine Beratung allein nicht mehr, sagt Karolek. „Dann ist eine Therapie sinnvoll, die können wir aber nicht anbieten, sondern nur eine entsprechende Empfehlung geben.“

Bislang habe sich die Gruppe an verschiedenen Orten getroffen, etwa im Restaurant oder am Tankumsee. Coronabedingt gab es seit Dezember keine Treffen mehr, dies soll sich nun aber wieder ändern. „Es sind immer alle schnell ins Gespräch miteinander gekommen“, blickt Karolek auf die vergangenen Jahre zurück. „Mit einigen Teilnehmern kommunizieren wir zwar, sie kommen aber nicht zum sogenannten Stammtisch, weil sie noch nicht bereit dafür sind.“

Offene Sprechstunden sollen bald angeboten werden

Für die Zukunft haben May und Karolek die Idee, offene Sprechstunden in ihren Praxen anzubieten. Diese könnten persönlich vor Ort, telefonisch oder online ablaufen. Weitere Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung bei der Selbsthilfegruppe – auch per E-Mail an hilfefueropfervonnarzissten-wolfsburg@web.de – gibt es bei Instagram unter wolfsburg.narzissmushilfe. Ort und Zeit für das nächste Treffen werden per E-Mail mitgeteilt.

Von Dennis Nobbe