Gifhorn

Gifhorn hat es in das aktuelle Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler geschafft. Dieser bemängelt darin die Sanierung der denkmalgeschützten Napoleonsbrücke als Verschwendung.

Die Stadt Gifhorn saniert eine denkmalgeschützte Brücke und macht sie somit für 200 000 Euro wieder begehbar. In ihrem ursprünglichen Sinn gebraucht wird die Brücke jedoch nicht, weil neben ihr bereits ein Weg über die Riede führt. Und zu allem Überdruss ziert ein Stahlgeländer das Sandsteinbauwerk, deren historisches Holzgeländer die Sicherheitsnormen nicht mehr erfüllt. Für den Bund der Steuerzahler ist das ein klarer Fall: Die Stadt Gifhorn sei mit ihrer Sanierung „deutlich über das Ziel hinaus geschossen“.

Anzeige

„Deutlich über das Ziel hinaus geschossen“: Der Bund der Steuerzahler kritisiert die 200 000 Euro teure Sanierung der denkmalgeschützten Napoleonsbrücke in Gifhorn. Quelle: Dirk Reitmeister Archiv

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Auf der Internetseite www.schwarzbuch.de beschreibt der Bund der Steuerzahler die Situation. Ein Foto zeigt die Napoleonsbrücke, darüber hinaus gibt es einen Link zu einem Beitrag des NDR-Fernsehens. Der Bund der Steuerzahler gesteht der Stadt zu, dass der Denkmalschutz sie zur Sanierung und zum Erhalt verpflichte. Er kritisiert aber konkret, dass die Stadt sie begehbar gemacht habe.

„Besonders ärgerlich ist die aufwendige Sanierung, weil die Napoleonsbrücke von so gut wie niemandem genutzt wird, vermutlich auch weil sie genau genommen nirgendwo hinführt: Der Weg am Nordende der Brücke endet in einer Sackgasse“, so der Bund der Steuerzahler weiter.

Bürger-Kritik an Brücken-Sanierung Wo kann die Stadt Gifhorn Geld sparen, um den Wegfall der Straßenausbaubeiträge zu kompensieren? Mit diesem Gedanken haben Nicole Müller und Gordon Neubauer von der Interessengemeinschaft Straßenausbaubeiträge im Winter den aktuellen Haushalt durchforstet und sind dabei auf die 200 000 Euro Sanierungskosten für die Napoleonsbrücke gestoßen. Dass sich nun auch der Bund der Steuerzahler an dieser Ausgabe stößt, bestätigt sie aus ihrer Sicht. „Wir finden das gut“, sagt Müller über den Eintrag der Napoleonsbrücke im Schwarzbuch. „Ich bin entsetzt, wie mit unserem Geld umgegangen wird“, sagt Neubauer. Er sieht den Bund der Steuerzahler deshalb als wichtige Institution an, die auf unnötige Ausgaben aufmerksam macht. „Das ist gelebte Demokratie.“ Der städtische Haushalt bleibt für Neubauer eine Lektüre für die nächste Zeit. „Wir bleiben weiter am Ball.“

„Auch der Wasserlauf, den sie einst überspannte, ist längst nur noch ein kleiner Tümpel, sodass die wenigen Fahrradfahrer und Fußgänger, die sich in das Waldstück verirren, ebenso gut den Weg benutzen können, der schon seit vielen Jahren unmittelbar neben der Brücke verläuft.“

Als alternative Investition schlägt www.schwarzbuch.de deshalb vor: „Die Gelder hätten für die Instandsetzung verkehrsrelevanter Brücken oder die Pflege zugänglicherer Denkmäler genutzt werden können.“

Napoleonsbrücke: Das sagt die Stadt Gifhorn Die Stadt Gifhorn weist den Vorwurf des Bundes der Steuerzahler zurück, dass die 200 000 Euro teure Sanierung der Napoleonsbrücke ärgerlich und über das Ziel hinaus geschossen sei. Die Brücke ende keinesfalls in einer Sackgasse, sondern sei in ein Wanderwegenetz eingebunden, so Sprecherin Annette Siemer. Die Stadt sieht das „aus fachlicher und denkmalpflegerischer Sicht hervorragend sanierte Baudenkmal“ ins Lächerliche gezogen. Es handele sich um „ein in der Region einmaliges technischen Baudenkmal der Infrastruktur aus vorindustrieller Zeit. Die Brücke war Teil der früheren Salzstraße zwischen Braunschweig und Lüneburg und eine der wichtigsten Straßenverbindungen im norddeutschen Raum.“ Mit weniger Aufwand fachgerecht sanieren? Siemer winkt ab: Das entspreche nicht der Expertenmeinung, „die wir uns eigens von neutraler dritter Stelle eingeholt haben“. Allein 155 000 Euro waren Pflichtausgaben nur für die denkmalgerechte Sanierung, das Stahlgeländer schlage mit 17 000 Euro zu Buche, die Planung mit 28 000 Euro.

Darüber hinaus fordert der Bund der Steuerzahler eine Anpassung des Denkmalschutzgesetzes. „Der Denkmalschutz hat seine Berechtigung, sollte jedoch nicht zum Selbstzweck werden. Mitteleinsatz und Nutzen sollten in einem akzeptablen Verhältnis zueinander stehen, um den Eigentümern einen gewissen Spielraum einzuräumen.“

Von Dirk Reitmeister