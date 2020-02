Busverbindungen in die Ortsteile soll schon bald besser werden

Gifhorn

Schon in einem Jahr sollen die Gifhorner Ortsteile per Bus besser mit der Stadt und den Bahnhöfen verbunden sein. So soll es zum Beispiel für Wilsche einen 30-Minuten-Takt nach Gifhorn geben. Das und mehr sieht das von Stadtverwaltung und VLG erarbeitete Konzept vor, mit dem sich die Politik ab 2. März in den Ortsräten und Fachausschüssen befassen wird.

Die Linie 103, die jede Stunde von Wilsche über die Innenstadt zum II. Koppelweg fährt, will die VLG um 30 Minuten verschieben und über Calberlaher Damm und Wolfsburger Straße bis zum Bahnhof Gifhorn (Süd) weiter fahren lassen. Somit wäre Wilsche direkt an die Züge nach Hannover und Wolfsburg angebunden.

Neue zusätzliche Linie für Wilsche

Gleichzeitig will die VLG eine neue Linie von Neubokel über Wilsche und BGS-Siedlung zum Steinweg führen. „Zwischen Wilsche und dem Steinweg ergibt sich zusammen mit der oben genannten Linie ein 30-Minuten-Takt“, schreibt die Stadtverwaltung in ihrer Vorlage für die Sitzungen.

Vom Wittkopsviertel bis nach Gamsen

Das Wittkopsviertel wird die VLG zukünftig über eine neue Linie an den Steinweg anschließen. Diese fährt im Stundentakt nördlich des Steinwegs weiter nach Gamsen „und erschließt dessen westlichen Bereich (Ummersche Heerstraße/Zur Silbereiche)“.

Weniger Verkehrsbelastung an Hindenburgstraße

Dann sollen sich in der 33. Minute jeder Stunde nicht mehr sieben Busse an der Rendezvous-Haltestelle in der Hindenburgstraße treffen, sondern nur noch sechs. Das soll laut Stadtverwaltung die Verkehrsbelastung dort senken. Das wird eine Folge daraus sein, dass Stadt und VLG den Umschlag des Verkehrs am neuen Busbahnhof am Bahnhof Gifhorn Stadt konzentrieren.

Was der Erixx-Stundentakt damit zu tun hat

Diese Verbesserungen sehen Stadt und VLG in Zusammenhang mit der Einführung des Stunden-Taktes auf der Erixx-Bahnstrecke zwischen Braunschweig, Gifhorn und Uelzen. Deshalb wollen sie die neuen Busse nicht in den Sommerferien, sondern zum Dezember dieses Jahres – dem regelmäßigen und weitum bekannten Fahrplanwechsel-Termin für den Nahverkehr – einführen.

Voraussetzungen für die Umsetzung

Ab März stellt die Verwaltung den politischen Gremien das Konzept vor. Die Umsetzung steht aber nicht nur unter der Voraussetzung, dass der Rat der Stadt es beschließt. Grünes Licht geben müssen der Aufsichtsrat der VLG, der Regionalverband Braunschweig als Aufgabenträger des Nahverkehrs und auch noch die Landesnahverkehrsbehörde als Genehmigungsbehörde. Für die Stadt ergäben sich bei einer Umsetzung keine Kosten, das wäre dann Sache von VLG, Landkreis und Regionalverband.

