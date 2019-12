So bringen Kleinbusse den Nahverkehr auf Trab

Gifhorn

Bis zu 50 Kleinbusse will der Regionalverband Großraum Braunschweig vom nächsten Jahr an sukzessive anschaffen und an Busunternehmen in der Region vermieten. Auch im Kreis Gifhorn sollen sie unterwegs sein.

Mit den neuen Kleinbussen will der Nahverkehr sogenannte flexible Bedienungsangebote fahren. Dafür wird der Verband vier bis sechs Millionen Euro ausgeben. Das beschloss die Verbandsversammlung jetzt.

So läuft’s auf dem flachen Land

Die flexiblen Bedienungsangebote sollen den bestehenden ÖPNV überall dort unterstützen, wo wegen geringerer Nachfrage nur wenige Linienbusse oder Bahnen unterwegs sind – vor allem im ländlichen Raum. Diese Kleinbusse können bis zu acht Fahrgäste befördern, sie dienen vor allem als Zu- und Abbringer zu Linienbus und Zug. Sie verkehren zudem zwischen den Dörfern und müssen vorher zum Beispiel per App oder telefonisch gebucht werden.

Tochtergesellschaft kauft die Busse

Die Tochtergesellschaft Regionalbahnfahrzeuge Großraum Braunschweig, der bereits die Triebfahrzeuge der Enno-Flotte gehören, soll die Kleinbusse mit Niederflureinstieg, Rampe und Platz für Rollstuhlfahrer oder Kinderwagen anschaffen. Fahrer brauchen keinen Busführerschein, der Auto-Führerschein und ein Personenbeförderungsschein reichen aus. „Das macht es deutlich leichter, Fahrer zu finden“, sagt Verbandsdirektor Hennig Brandes.

Pilotprojekt auch im Kreis Gifhorn ab 2020

Der Regionalverband finanziert die Busse weitgehend über die Regionalisierungsmittel, die er vom Land für den ÖPNV bekommt. Zusätzlich will er weitere Fördermittel des Landes einwerben. Der Verband arbeitet bei diesem Thema mit den Landkreisen, kreisfreien Städten und den Verkehrsunternehmen in der Region zusammen. In den kommenden Jahren sollen erste Pilotprojekte starten, etwa in den Landkreisen Gifhorn, Goslar und Wolfenbüttel.

