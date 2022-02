Kreis Gifhorn

Wie kommen die Bewohner des Landkreises Gifhorn zur Arbeit, zum Einkaufen oder zu Freizeitaktivitäten – und wie wollen sie das in Zukunft? Mit einer groß angelegten Befragung in seinem neuen Magazin Mobi38 und auf der Webseite www.mobi38.de will der für die Verkehrsplanung in der Region zuständige Regionalverband Großraum Braunschweig erfahren, wie sich die Menschen in der Region bewegen und welche Wünsche sie für die Weiterentwicklung klimafreundlicher Mobilitätsangebote haben.

Online und anonym können Befragte angeben, welche Mobilitätsangebote sie vor Ort nutzen und wie sie die Angebote in ihrem Wohnort bewerten. Gefragt wird, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um sich künftig umweltfreundlicher in der Region bewegen zu können. Der Regionalverband möchte zudem wissen, wie die Informationsangebote im neuen Magazin beziehungsweise auf der Webseite www.mobi38.de genutzt werden und zu welchen Mobilitätsthemen die Bürgerinnen und Bürger mehr Informationen wünschen.

Regionalverband: Zuständig für den Nahverkehr Für die Planung des Nahverkehrs im Kreis Gifhorn ist der Regionalverband Braunschweig zuständig. Er kümmert sich darum, dass in der Region zwischen Harz und Heide rund 1,1 Millionen Menschen mit Bus und Bahn unterwegs sein können. Die Angebote auf Schiene und Straße werden ihm zufolge ständig ausgeweitet und Bahnstationen barrierefrei umgebaut. Neue Mobilitätsstationen mit hoher Aufenthaltsqualität entstehen, die Informationen für die Fahrgäste sind an immer mehr Stationen digital und in Echtzeit verfügbar. Bei allen Themen spielen Klimaschutz und Nachhaltigkeit laut Regionalverband eine große Rolle. Gemeinsam mit den Städten und Landkreisen plant der Regionalverband den ÖPNV in der Region.

Regionalverband: Umfrage wichtig für Nahverkehr der Zukunft

„Wir sind gespannt auf die Ergebnisse“, sagt Verbandsdirektor Ralf Sygusch. „Von der Umfrage erhoffen wir uns wertvolle Hinweise dazu, wie sich die Menschen in der Region künftig bewegen möchten und welche Informationen sie zum Mobilitätsangebot in ihrer Heimat erwarten“.

Hier geht’s zur Online-Befragung zum Nahverkehr im Kreis Gifhorn

Die Befragung läuft noch bis zum 6. März. Den Online-Link und QR-Codes gibt es im Magazin MOBI38 sowie auf der Webseite www.mobi38.de. Dort kann das neue Magazin auch als pdf-Datei für die jeweilige Stadt oder Landkreis heruntergeladen werden.

Von unserer Redaktion