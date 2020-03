Calberlaher Damm: Bahnübergang für eine Nacht dicht

Gifhorn

Nachtbaustelle in Gifhorn: Für mehrere Stunden muss der Bahnübergang Calberlaher Damm gesperrt werden. Das teilte die Stadt Gifhorn jetzt mit.

So ist der Bahnübergang von Montag, 30. März, ab 22 Uhr bis Dienstag, 31. März, 6 Uhr, nicht passierbar. Grund sind Arbeiten am Gleisbett, so Stadt-Sprecherin Annette Siemer. Die Bahn nehme so genannte Nachstopfarbeiten vor. Eine Umleitungsstrecke werde für diese verkehrsarme Zeit nicht extra ausgeschildert. Rettungs- und Räumfahrzeuge könnten die gesperrte Strecke befahren.

Von Dirk Reitmeister