Nachkriegszeit in Gifhorn: Riesiges Interesse an Vortrag

Gifhorn

Mit der Erarbeitung einer neuen Geschichte der Stadt Gifhorn wurde der Gifhorner Historiker Prof. Dr. Manfred Grieger beauftragt, am vergangenen Montag über seine Erkenntnisse zu berichten. Unter dem Motto: „Neustart der Demokratie nach 1945 durch Partizipation, Flüchtlingsintegration und wirtschaftlicher Aufschwung“ soll die Entwicklung der Stadt vom Beginn der Industrialisierung 1850 bis zur Gegenwart 2020 dargestellt werden. Eingeladen wurden hierzu alle an der Geschichte interessierten Bürgerinnen und Bürger. Und dies war ein voller Erfolg. Stühle aus anderen Räumen mussten geholt werden, damit alle Zuhörer Platz fanden.

Kleine Zeitspanne, in der viel passiert ist

Die Informationen, erarbeitet von Grieger zusammen mit der Stadt Gifhorn, erfolgen in fünf Jahresetappen. Das im vorigen Jahr bearbeitete erste Kapitel umfasste den Zeitraum von 1945 bis 1974. Historisch gesehen, ist dies ein kleiner Zeitraum, für die Stadt jedoch eine bedeutende Zeit für die Entwicklung und Veränderung Gifhorns. Da es kaum möglich war, diesen Zeitraum in einem Vortrag umfassend darzustellen, bezog sich der Historiker nur auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg.

Grieger berichtet beispielsweise hier über die „Stunde Null“, die die Situation nach Kriegsende beschreibt, in der vor allem Hungers-, Arbeits-, und Wohnungsnot ein großes Problem darstellten. „Man wollte so schnell wie möglich viel voranbringen, aber man war eingeschränkt und es fehlte an nötigen Mitteln“, erklärte Manfred Grieger. Die Stadt setzte dann auf Wohnungsbau, Verbesserung der wirtschaftlichen Situation und vor allem auf die Demokratie. Doch obwohl die Menschen in einer Diktatur gelebt hatten, trauten sich kaum Bürger, an den Wahlen in Gifhorn teilzunehmen. Nur um die 55 Prozent der Bürger nahmen an den ersten Wahlen teil.

Teves schaffte Arbeitsplätze

Um die wirtschaftliche Situation zu verbessern, setzte Gifhorn 1950 auf Continental Teves und schaffte somit neue industrielle Arbeitsplätze.

Manche Bürger hatten im Nachhinein noch Fragen, Diskussionsbedarf oder gar Ergänzungen, für diese wurden im Gremium noch weitere Unschlüssigkeiten geklärt und besprochen.

Von Mette Engel