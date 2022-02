Gifhorn

Beim Einkauf an der frischen Luft ist die Infektionsgefahr gering, und man kommt unter Leute: Beschicker auf dem Gifhorner Wochenmarkt haben während der Corona-Pandemie nicht nur ihre Kunden behalten, sondern neue hinzubekommen. Doch für die Zukunft des wieder entdeckten Einkaufserlebnisses in der Fußgängerzone zeichnet sich ein anderes Problem ab: Wer wird in zehn oder 20 Jahren seine Stände aufbauen?

Das Auge kauft mit: Jeden Samstag sind Nancy und Martin Köhring aus Leiferde auf dem Gifhorner Wochenmarkt. „Allein schon das Ambiente“, sagt sie. Doch die Fußgängerzone biete nicht nur hübsch anzusehende Fachwerkhäuser, sondern gerade in Pandemie-Zeiten soziale Kontakte. Mal ganz abgesehen von den regionalen Lebensmitteln.

Frische Luft, schönes Ambiente und Ware aus der Region: Wochenmarkt-Kunden haben viele Gründe zum Einkauf in der Gifhorner Fußgängerzone. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

„Es sind ein paar Kunden hängen geblieben, definitiv“, sagt Obst- und Gemüsehändler Jürgen Plank, der seit 1994 dabei ist. Corona habe ihm ein gutes Geschäft beschert. Gerade in Lockdown-Zeiten hätten Kunden den Wochenmarkt als Frischluft-Alternative für sich entdeckt – und seien geblieben. Auch Fischfeinkost-Händler Jens Grundstedt verzeichnet mehr Umsatz. „Immer noch.“ Das liege auch daran, dass die Kundschaft angesichts zeitweise geschlossener Gastronomie das Selberkochen wieder neu entdeckt habe. Er hoffe aber auch für jene Branche eine baldige Normalität.

Gerade von den älteren Stammkunden sehe er weniger, sagt Imker Volker Schlordt. Dennoch habe er sich geschäftlich nicht verschlechtert. Denn eine neue Zielgruppe habe ihn entdeckt: Er habe mehr jüngere Honigmäuler als früher zu versorgen. Diese Altersgruppe fehlt ihm allerdings, wenn er sich im Kreise der Marktbeschicker-Kollegen umschaut. „Das sind alles keine Teenager.“

Früh aufstehen, viel arbeiten und gegen Supermarktpreise ankämpfen: Wird es auch in Zukunft noch genug Stände geben, oder finden die Beschicker des Gifhorner Wochenmarkts vielleicht keine Betriebsnachfolger mehr? Quelle: Hilke Kottlick Archiv

Der Wochenmarkt werde schrumpfen, befürchtet Rolf Kolster, der seit 40 Jahren als Obsthändler im Geschäft ist. Nachfolger für den Betrieb finden? Das werde immer schwerer. Viel Arbeit für Frühaufsteher mit einem Wochenmarktstand, der mit den Supermarktpreisen nicht mithalten kann: Das überlegten sich junge Leute. Sein Kollege Plank, der Kunden auch durch die Qualität der Ware vom Wochenmarkt überzeugt sieht, gibt sich ebenfalls kaum Illusionen hin, was den Preis als Kaufgrund angeht.

Marktstand: „Man kann damit Geld verdienen“

Grundstedt ist froh, dass seine Nachfolger wohl aus der eigenen Familie kommen dürften. Ansonsten sieht auch er in der Branche große Probleme nahen. „Es wird schwer sein, Leute zu finden, die sich das antun wollen. Aber vielleicht besinnen sich ein paar ja. Man kann damit Geld verdienen.“

Umgestaltung der Fuzo: Das erhoffen sich Marktbeschicker und -kunden

Die Marktbeschicker verfolgen gespannt, wie sich die Stadt die Umgestaltung der Fußgängerzone vorstellt. Den geplanten Abbau der Hochbeete sehen sie positiv. Und die Stände sollten mehr zusammenrücken, damit die mit Taschen beladenen Kunden kürzere Wege haben. Köhrings aus Leiferde haben noch einen Tipp, was Innenstadt und Wochenmarkt attraktiver für Kunden wie sie machen würde: kostenfreies Parken. „Wir müssen ein Auto haben.“

Von Dirk Reitmeister