Nach einer Vergewaltigung: Mit „Pro Beweis“ lassen sich im Gifhorner Klinikum Spuren sichern

Gifhorn

Opfer und Täter körperlicher und sexueller Gewalt gegen Kinder und Erwachsene kommen zumeist aus dem gleichen häuslichen Umfeld. Die Täter – oft Verwandte oder gute Bekannte – werden daher in vielen Fällen gar nicht oder nicht sofort angezeigt. Eine spätere Anzeige beziehungsweise Verurteilung könnte sich aber schwierig gestalten, wenn es keine stichhaltigen Beweise gibt. Direkt nach einem Übergriff können Opfer im Gifhorner Helios Klinikum eben diese Beweise sichern lassen – über das Angebot „Pro Beweis“.

Fallzahlen für Gifhorn kann Rainer Bödecker, Oberarzt der Gifhorner Frauenklinik und Leiter des Angebots „Pro Beweis“ nicht nennen. Denn das Angebot ist absolut anonym. So anonym, dass nicht einmal erfasst wird, wie viele Menschen es in Anspruch nehmen. Andere Zahlen kann der Oberarzt dennoch nennen, sie stammen aus verschiedenen anderen Quellen, mit denen er sich im Zusammenhang mit „Pro Beweis“ befasst. So sei die Anzahl der „erfundenen Vergewaltigungen“ marginal – will heißen, bis zu 99 Prozent der Vorwürfe erweisen sich als berechtigt. Männer sind seiner Erfahrung nach „extrem selten“ Opfer. Und: Nur 13 von 100 Anzeigen wegen Vergewaltigung enden mit einer Verurteilung.

Ganz wichtig: Zuerst in die Klinik, dann erst unter die Dusche

Das liege oft daran, dass Beweise vor Gericht nicht stand halten. Vor allem dann nicht, wenn die Täter aus dem häuslichen Umfeld des Opfers stammen und die Tat erst Tage, Wochen oder gar Monate später angezeigt wird. Denn Frauen würden oft zögern, wenn es darum gehe, den eigenen Mann, Schwager, Vater, Onkel, Bruder oder Nachbarn anzuzeigen. Spuren seien dann bereits verwischt, unbrauchbar. Genau da setzt „Pro Beweis“ ein.

Bödecker gibt Opfern Verhaltenstipps und erklärt, wie „Pro Beweis“ funktioniert: „Ganz wichtig ist, nach dem Vorfall nicht zu duschen oder die Kleidung zu wechseln, auch wenn es schwer fällt. Aber sonst werden die wichtigsten Spuren vernichtet.“ Opfer sollten sofort ins Klinikum kommen. Dort würden sie von weiblichem Personal untersucht. Und duschen könnten sie in der Klinik nach der Untersuchung. Außerdem gibt es Tipps, welche Beratungsstellen das Opfer aufsuchen kann. Das Angebot in Anspruch nehmen können alle Erwachsenen sowie Minderjährige, die reif genug dazu sind. Bei Opfern, die stationär aufgenommen werden müssen, kommt „Pro Beweis“ nicht zum Einsatz – denn dann ist die Anonymität nicht gewahrt. Eine Beweissicherung erfolge dennoch, allerdings namentlich zugeordnet, im System erfasst und gegebenenfalls unter Einbeziehung der Polizei.

Helios Klinikum in Gifhorn: Hier können anonym Spuren nach einer Vergewaltigung oder häuslicher Gewalt gesichert werden, wenn das Opfer noch unsicher ist, ob es die Tat anzeigen will. Quelle: Lea Rebuschat

Die Beweise werden erst nach einer Anzeige ausgewertet

Die Untersuchungen laufen standardisiert ab. Dazu wird ein umfangreiches Set verwendet, in dem sich sogar ein Ersatz-Slip für das Opfer befindet. Enthalten sind in diesem Set Utensilien zur Spurensicherung am Körper, für Blut- und Urinproben, Dokumentationsbögen. Spuren und Wunden werden zudem fotografisch festgehalten, es liegt ein Lineal bei, um Größen von Verletzungen zu dokumentieren. Sind alle Beweise gesichert, kommen sie in einen Karton. Nur auf diesem wird der Name des Opfers vermerkt – und der Karton wird versiegelt in das Institut für Rechtsmedizin an der Medizinischen Hochschule Hannover geschickt. Für drei Jahre wird es dort aufbewahrt. Stellt das Opfer in diesem Zeitraum eine Anzeige gegen den Täter, werden die Spuren ausgewertet – und erst dann. Erfolgt keine Anzeige, wird das Material vernichtet. Durch dieses Verfahren werden gerichtstaugliche Beweise auch für eine spätere Anzeige gesichert.

Damit die Beweissicherung auf hohem Niveau funktioniert, seien Schulungen durch die Rechtsmedizin für das medizinische Personal in Gifhorn – die jüngste gab es im August – wichtiger Bestandteil des Angebots. Eingebunden seien die Kinderärzte, Chirurgen, Gynäkologen, die zentrale Notaufnahme. Das Gifhorner Klinikum ist seit 2018 Mitglied des 2012 gegründeten Netzwerks, welches aus 39 Untersuchungsstellen in 36 Kliniken in Niedersachsen besteht.

Von Thorsten Behrens