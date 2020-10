Gifhorn

Das kleine Mädchen weint herzzerreißend. Gerade erst ist die Zweijährige aus ihrer Familie genommen und in einer Gifhorner Wohngruppe untergebracht worden. Jetzt liegt sie, in einen Schlafsack gehüllt, in der leeren Badewanne ihres neuen Zuhauses und schreit. Die Leiter der Wohngruppe, ein Ehepaar, kümmert das offenbar nicht. Sie lassen das Mädchen einfach weinen.

„Hätte ich das alles verhindern können“

Es sind Szenen wie diese, die eine heute 49-jährige Erzieherin nicht mehr loslassen. Als junge Frau hat sie in jener Wohngruppe ihre Ausbildung gemacht – und vor einigen Monaten entsetzt festgestellt, dass ihre damaligen Vorgesetzten wegen Kindesmisshandlung vor dem Landgericht Hildesheim angeklagt sind. Die Taten, für die sie vor Gericht mussten, spielten sich nach der Zeit ab, in der die Erzieherin in der Einrichtung arbeitete – es geht um einen ausgelebten Windelfetisch, Misshandlung, gar Missbrauch von Kindern. Jetzt quält die Erzieherin der Gedanke: „Hätte ich das alles verhindern können?“

Vor dem Landgericht Hildesheim: Das Ehepaar wurde verurteilt, die Verteidiger haben aber Revision eingelegt. Quelle: Bettina Reese

Jetzt möchte sie ihre Erlebnisse von damals schildern

Im Verfahren gegen das Ehepaar ist ein Urteil gesprochen – der 57-jährige Mann muss für drei Jahre und zwei Monate ins Gefängnis, seine 61-jährige Ehefrau erhielt eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten. Allerdings haben die Verteidiger jetzt Revision eingelegt. Und die Erinnerungen der Opfer und die Vorwürfe, die sich die Erzieherin heute macht, werden ohnehin noch lange weiterexistieren. Die 49-Jährige verfolgte den Prozess gegen ihre früheren Chefs aufmerksam. Jetzt wandte sie sich an die AZ, weil sie berichten möchte, was sie damals in der Wohngruppe erlebte – und wie sie die Frage umtreibt, ob sie all das Schlimme hätte verhindern können.

„Lieblos, kalt und herzlos“ kam ihr alles vor

Ihr Bericht – eine Mischung aus Gewissensnot, Selbstzweifel, Wut und vor allem Sorge um die Kinder von einst. Heimlich versorgte sie die Kleinen mit Süßigkeiten und mit Zuwendung, und bis heute hat sie keinen von ihnen vergessen. Damals schon seien ihr die Verhältnisse in der Wohngruppe „komisch, so lieblos, kalt und herzlos“ vorgekommen. Die Erinnerungen an die vielen schlimmen Momente sprudeln nur so aus ihr heraus: Kinder, die über zwei Tage hin ihre Pizza aufessen mussten – inklusive Reste zum Frühstück. Kinder, die ihr Essen selbst machen mussten und über Tage die Reste vorgesetzt bekamen, bis nichts mehr übrig war. „Wenn ich gefragt habe, haben die beiden Leiter einfach gesagt, dass das so sein muss“, sagt die 49-Jährige, die bis heute als Erzieherin arbeitet. „Ich war jung und habe geglaubt, die wissen schon, was sie tun.“

„Es war dort wie eine Aufbewahrung“

Die Erlebnisse quälten sie dennoch. Ein ums andere Mal habe sie nach der Arbeit geweint und mit sich gerungen, ob sie etwas unternehmen müsste. „Es war dort wie eine Aufbewahrung. Aber ich war ja in meiner Ausbildung und habe mich immer gefragt: Was darf ich mir rausnehmen?“ Auf ihre Nachfragen wegen merkwürdiger Vorgänge – der Mann beispielsweise trug Windeln und eine Schwangerschaftshose – habe ihr das Paar scheinbar plausible Erklärungen geliefert. Die Ehefrau habe gesagt, ihr Mann leide an Inkontinenz und trage daher Windeln.

„Habe gedacht, die beiden haben ja erst mit der Wohngruppe angefangen“

Aber da waren auch die Zustände im Haus – „alles steril, da hing kein Bild, da war nichts, was zur Aktivierung der Kinder beitrug“. Und dann der Vogelkäfig im Esszimmer – viel zu viele Tiere waren darin eingesperrt, und der Dreck flog nur so durch die Gegend. „Eklig, verrückt“, sagt die 49-Jährige und muss sich noch heute schütteln vor Abscheu. Einmal habe sie in einer anderen Wohngruppe ausgeholfen. „Dort war es so anders, einfach schön, eine tolle Atmosphäre, die Kinder waren fröhlich.“ Der Gegensatz zu ihrem eigentlichen Arbeitsplatz war enorm, und die Zweifel an ihren Arbeitgebern wuchsen. „Aber dann habe ich gedacht, die beiden haben ja erst mit der Wohngruppe angefangen.“

„Dann wäre ich doch zur Polizei gegangen“

Als sie nach dem Ende ihrer Ausbildung gefragt wurde, ob sie bleiben wolle, habe sie ganz entschieden Nein gesagt. Und auch beim Träger – der Diakonie – die Gründe dafür angegeben. Hätte sie damals geahnt, was in den nächsten Jahren in der Wohngruppe passieren würde ... die 49-Jährige ringt um Fassung: „Klar, hätte ich damals etwas wirklich Schlimmes mitbekommen, wäre ich doch zur Polizei gegangen.“

Viele Jahre später holt genau das sie ein. In der Aller-Zeitung liest die Erzieherin von der Anklage. „Mir war sofort klar, wer das ist.“ Plötzlich sind die Bilder von früher wieder da. So viele Erinnerungen an die Kinder, sogar Fotos hat sie noch. Die Vornamen ihrer Schützlinge hat sie nie vergessen. „Mir ist richtig schlecht geworden, als ich von den Vorfällen las – und ich dachte nur: Hoffentlich ist den süßen Kleinen nichts passiert.“ Die Namen nennt sie, schildert, wie sie heimlich den Kindern Gutes tat. Kuchen, Süßes, ein Kinofilm – das alles sei bei dem Paar verpönt gewesen. Sie hätten sogar darauf bestanden, dass die Kinder „eklige, schwarze Zahnpasta“ verwenden mussten.

Missbrauch und Misshandlung: Eine frühere Mitarbeiterin der Wohngruppe schildert ihre Beobachtungen. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

„Wer von den Kindern, die ich kannte, ist betroffen?“

Für die 49-Jährige ist nach Bekanntwerden der Anklage klar, dass sie zur Polizei gehen muss. Dort schildert sie ihre Eindrücke, lässt auch ihre Fotos da. Als Zeugin muss sie nicht vor Gericht aussagen. Vermutlich, weil sie keine wirklich strafrechtlich relevanten Ereignisse schildern kann. Den Prozess hat sie in den Medien verfolgt, und die ganze Zeit über rattert es unaufhörlich in ihrem Kopf: Wer von den Kindern, die ich kannte, ist betroffen? Sind vor Gericht auch alle Opfer zu Wort gekommen? Wieder geht sie Namen durch, rechnet das aktuelle Alter aus. Während sie jetzt davon erzählt, schießen ihr Tränen in die Augen.

„Und sie waren ja auch gute Schauspieler“

Wer hätte wann das Drama verhindern können? Nach vielen Jahrzehnten als Erzieherin weiß sie, wie schwer manchmal Lagen einzuschätzen sind. Es könne helfen, dass das Jugendamt Besuche unangemeldet macht, meint sie. Aber die Mitarbeiter dort seien vermutlich überlastet. „Und sie waren auch gute Schauspieler“, fügt sie in Erinnerung an die Wohngruppen-Leiter hinzu. Hätte sie selbst damals etwas unternehmen können? Gar müssen? Mit dieser Frage ringt sie immer wieder – und kommt doch zu keinem Ergebnis: „Ich war noch so jung damals.“

Und dann ist da noch das Strafmaß, das die 49-Jährige entsetzt. „Dreieinhalb Jahre nur für so viele zerstörte Menschenseelen?“ Sie hoffe, dass mit der Verurteilung auch sichergestellt ist, dass das Paar nie wieder mit Kindern arbeiten darf. Für sie selbst bleibt das Wohngruppen-Drama präsent – genau wie die Frage nach ihrer eigenen Rolle darin. „Das wird mich mein Leben lang begleiten.“

Von Andrea Posselt