Polizei setzt jetzt auf Experten aus Kiel

Gamsen

Nach dem Brand eines Mehrfamilienkomplexes in Gamsen, der zwölf Menschen das Obdach gekostet hat, laufen die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren. Am Mittwoch könnten die Ermittler mehr wissen.

Die Brandermittler der Gifhorner Kriminalpolizei waren am Dienstag schon einmal vor Ort. Das bestätigte Polizeisprecher Thomas Reuter. „Es war eine erste grobe Sichtung.“ Immer noch sei die Brandursache völlig unklar. Man ermittle in alle Richtungen.

„Wir wollen es wasserdicht haben“

„Im Moment ist alles ergebnisoffen“, sagt Reuter. „Wir wollen es aber wasserdicht haben.“ Deshalb erwarte die Polizei am Mittwoch Verstärkung aus Kiel. Das Institut für Schadensforschung schicke einen Experten für elektrische Defekte wie Kurzschlüsse. Mit ihm zusammen werden sich die Brandermittler die Ruine dann noch einmal genauer anschauen. Dann könnten noch am selben Tag erste Ergebnisse fest stehen.

Das passierte in Gamsen

In der Nacht zum Montag fing der einstöckige Gebäudekomplex mit zehn Wohneinheiten an der Hamburger Straße in Gamsen Feuer. Zwölf Menschen lebten in den neun bewohnten Apartments. Drei kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Klinikum. Es dürfte bei maximal leichten Verletzungen geblieben sein, meint Reuter. Denn die Polizei habe bislang nichts weiter vom Klinikum erfahren. Die vom Brand Betroffenen hat die Stadt noch am Montag in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht.

Von Dirk Reitmeister