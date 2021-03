Gifhorn

Einen Tag nach dem großen Knall im Zuständigkeitsstreit um die Corona-Schnelltestzentren ist klar, wo das erste Zentrum im Kreis Gifhorn öffnen soll: nämlich im Gifhorner Georgshof. Landrat Dr. Andreas Ebel reagiert unterdessen „erstaunt“ auf die „Aufregung“, die am Donnerstag durch die Stadt Gifhorn verursacht worden sei.

Hintergrund ist der Zuständigkeitsstreit zwischen Stadt und Landkreis bei der Einrichtung eines Corona-Schnelltestzentrums in der Kreisstadt. Der Landkreis hatte plötzlich verkündet, ein eigenes Testzentrum aufbauen zu wollen, obwohl die Stadt den Ratsweinkeller extra dafür hatte herrichten lassen. Das habe zu einem Vertrauens- und vor allem Zeitverlust im Kampf gegen die Pandemie geführt, so der Vorwurf von Bürgermeister Matthias Nerlich. Erste Kreisrätin Kerstin Meyer hat als Konsequenz daraus ihre Mitarbeit im Krisenstab des Landkreises beendet.

Darauf reagiert der Landrat nun, indem er sagt: „Bisher fand eine vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit der Stadt Gifhorn im Krisenstab statt. Dabei zeigten sich beide Seiten in dieser schwierigen Zeit als sehr verlässliche Partner.“ Ihm sei es wichtig, „dass sich die kommunale Familie in dieser schwierigen Phase nicht auseinanderdividieren lässt“. Oberste und wichtigste Aufgabe sei der Bevölkerungsschutz, „dem alle persönlichen Belange und Befindlichkeiten unterzuordnen sind“.

Die AZ-Nachfrage, warum der Landkreis nicht auf den von der Stadt angebotenen Ratsweinkeller zurückgreift, sondern ein eigenes Testzentrum aufbaut, blieb am Freitag unbeantwortet. Ganz ausgeschlossen ist ein Testbetrieb dort jedoch nicht. Die Kreisverwaltung teilte mit, dass sie sich mit dem von der Stadt Gifhorn vorgesehenen Anbieter in „guten Gesprächen“ für einen Testbetrieb im ehemaligen Ratsweinkeller befinde.

Das Testzentrum im Mehrgenerationenhaus wird in Zusammenarbeit mit der Diakonie betrieben

In Zusammenarbeit mit der Diakonie wird der Kreis in der kommenden Woche ein Testzentrum im Mehrgenerationenhaus Georgshof eröffnen. Dort werden an drei Tagen in der Woche Corona-Schnelltests angeboten. Medizinisch geschultes Personal wird die Tests vornehmen, andere Mitarbeitende der Diakonie unterstützen bei dem erforderlichen Verwaltungsaufwand. „Es geht leider nicht ohne Terminvereinbarung“, erklärt Diakonie-Regionalleiter Eckart Schulte. Da die Mitarbeitenden die Tests neben ihren regulären Jobs ausführen, sei der zeitliche Rahmen begrenzt.

Getestet wird dienstags und donnerstags von 17 bis 19 Uhr sowie samstags von 11 bis 13 Uhr. Eine telefonische Terminvereinbarung ist erforderlich. Termine können täglich zwischen 11 und 14 Uhr unter Tel. (0 53 71) 61 95 12 11 vereinbart werden. „An dieser Stelle unterstützt uns das Freiwilligenzentrum“, erläutert Eckart Schulte. Alle Getesteten erhalten im Anschluss eine Bescheinigung.

Weitere Testzentren sollen an „mehreren gut erreichbaren Orten“ entstehen

Der Landkreis befindet sich unterdessen nach eigener Auskunft in Gesprächen mit weiteren lokalen Akteuren wie dem Helios Klinikum und dem DRK, um Möglichkeiten für weitere lokale Testzentren zu erörtern. Damit schaffe der Landkreis eine Unterstützung und Entlastung der 43 Arztpraxen und acht Apotheken, die sich bereits zur Abnahme von Schnelltest angemeldet haben. Außerdem führe die Kreisverwaltung mit vier weiteren potenziellen Anbietern Vermittlungsgespräche, um gemeinsam mit den Gebietseinheiten weitere Testzentren an „mehreren gut erreichbaren Orten“ anbieten zu können. Die Gebietseinheiten haben dafür laut Landkreis schon mögliche Standorte genannt.

Von Christian Albroscheit