Beerenhof Busse in Leiferde baut auf insgesamt 14 Hektar Fläche Erdbeeren verschiedener Sorten an. Selbstpflücker werden an der zentralen Verkaufsbude – gelegen an der Straße zwischen Vollbüttel und Leiferde – eingewiesen, auf welchem Feld sie ernten können. Geöffnet ist sieben Tage die Woche von 9 bis 17 Uhr. Auch in Gifhorn am I. Koppelweg lädt Busse zum Selbstpflücken ein. Hier sind die Beeren aktuell noch nicht so weit, es geht erst in etwa zwei Wochen los. Wer auf eigene Faust Beeren pflückt, dem erleichtert Busse die Arbeit. Die Wege sind mit Stroh ausgelegt, um die Knie zu entlasten.

Erdbeerfeld Jembke-Brackstedt: Der Jembker Betrieb baut auf rund 2 Hektar Erdbeeren (sechs verschiedene Sorten) auf einer Fläche nahe der Brackstedter Mühle an. Selbstpflücken startet vermutlich am kommenden Wochenende, Details soll es kurzfristig im Internet unter www.erdbeerfeld-jembke-brackstedt und auf Facebook geben.

Spargel- und Erdbeerhof Kaufmann: Der Betrieb hat den Erdbeer-Anbau auf der Fläche an der B4 neuerdings auf Tunnelanlagen umgestellt. Deshalb gibt es nun kein Selbstpflücken mehr und die Ernte dauert nur noch zwei Wochen. Im eigenen Hofladen in Ribbesbüttel an der Hauptstraße und im Blumenparadies an der B4 in Ausbüttel werden Erdbeeren verkauft.

Eickenhofer Spargelreich: Hier wird die „Erdbeerprinzessin“ selbst angebaut und im Hofladen in Vordorf, Eickenhof 4 verkauft. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr, Sonn- und Feiertage 8 bis 18 Uhr. Ein Verkaufsstand mit Erdbeeren ist in Leiferde (vor Edeka, Gilder Weg) Donnerstag und Freitag 8 bis 18 Uhr sowie Samstag 8 bis 17 Uhr.