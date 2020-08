Gifhorn

Das Verkehrschaos auf dem Calberlaher Damm am Mittwochnachmittag bleibt nicht ohne Konsequenzen. Die Stadt Gifhorn hat ihre bisherigen Planungen zur Verkehrsführung durch die Katzenberg-Baustelle verworfen. Seit Donnerstagmorgen gilt eine Einbahnstraßenregelung mit Fahrtrichtung stadteinwärts. So wie es aussieht für längere Zeit.

► Lesen Sie auch: Ein Kommentar zum Verkehrschaos auf dem Calberlaher Damm

Anzeige

Der Verkehr rollt in Richtung Innenstadt, sogar nach der Bahndurchfahrt hält sich der Stau in Grenzen. Kein Wunder, denn seit Donnerstagmorgen geht es nur noch in eine Richtung auf dem Calberlaher Damm – stadteinwärts. Der Gegenverkehr muss die Umleitung über Dannenbütteler Weg, Blumenstraße und Pommernring nehmen.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Zur Galerie Mit einer Baustellenampel läuft es nicht: Nach dem Verkehrschaos am Mittwochnachmittag gilt auf dem Calberlaher Damm jetzt eine Einbahnstraßenregelung in Richtung stadteinwärts.

Die Baustellenampel, an der am Nachmittag zuvor Autos mit Fahrtrichtung stadtauswärts in einer Schlange für bis zu 45 Minuten fest hingen, blinkt gelb. Sie wird nicht mehr gebraucht. „Es war ein frommer Wunsch, aber es geht nicht“, zieht Winfried Enderle, Verkehrsexperte der Gifhorner Polizei, das Fazit zur geplanten Ampelregelung, als er sich mit Vertretern von Stadtverwaltung, Baufirma, Baustellensicherung und VLG am Vormittag vor Ort bei einem Krisentreffen berät.

Der Verkehr läuft seit Mittwoch über die östliche Seite des Calberlaher Damms und – vor allem – durch eine Hälfte des neuen Kreisels. Und das geht nur einspurig. Deshalb war der Plan, mit einer Baustellenampel den Verkehr auf der stark befahrenen Straße bis zu den Herbstferien in beide Richtungen wechselweise am Laufen zu halten. Das ist am Mittwochnachmittag fehl geschlagen. Baustellen- und Kreuzungsampel in zu dichter Folge legten den Verkehr komplett lahm. Die Stadt hat noch am Donnerstagmorgen die Schaltung der Kreuzungsampel mit einer auf 25 Sekunden verlängerten Grünphase für den Calberlaher Damm angepasst. Aber nach dem Gespräch zieht Babette Kutrib vom Fachbereich Ordnung ein klares Fazit: Es bleibt bei der Einbahnstraßenregelung.

Augen auf in der Baustelle Alles anders als geplant: Auf dem Calberlaher Damm läuft der Verkehr jetzt nur noch in eine Richtung durch die Baustelle am Katzenberg-Kreisel – nämlich nach Norden in Richtung Innenstadt. Das wird wohl auch bis zur Vollsperrung in den Herbstferien, wenn drei Wochen lang die Deckschichten für die Fahrbahnen aufgetragen werden, so gelten. Die Autofahrer werden sich dran gewöhnen müssen, auch wenn es einigen schwer fällt. So wie dem Audi-Fahrer aus dem Raum Peine, der entgegen der Einbahnstraße den Calberlaher Damm in Richtung Süden befuhr, als gerade das Krisentreffen von Stadt, Polizei, VLG und Baufirma stattfand. Der Geisterfahrer musste rückwärts fahrend zur Kreuzung mit dem Dannenbütteler Weg zurück. Auch andere Autofahrer kümmerten sich nicht um die Baustellenregelung. So fuhr ein Lieferwagen zwar in die richtige Richtung, aber auf der Fahrbahn, die wenige Hundert Meter weiter die Fräse gerade Schicht um Schicht abträgt. Auch dieser Fahrer musste den Rückwärtsgang einlegen.

Fahrbahnbreite gibt eine zweispurige Regelung nicht her

Man werde das jetzt zwei Wochen lang beobachten und sich dann nochmal beraten, so Kutrib. Doch sie sieht wenig Aussichten darauf, dass auf diesem Streckenabschnitt in beide Richtungen ohne Ampel Verkehr laufen könnte – so wie bislang auf der anderen Seite. Das ist auch die Einschätzung ihres Fachbereichsleiter-Kollegen Joachim Keuch vom Tiefbau. „Die Breite der Fahrbahn gibt es nicht her.“ Vor allem an den Mittelinseln der Kreiseleinfahrten des Calberlaher Damms sei kein Begegnungsverkehr möglich. Da könne man nichts breiter machen, indem man weiter in die Baustelle reingehe. Auch Polier Conny Patloch sprach sich für die Einbahnstraßenregelung aus. Die gewährleiste am ehesten die Arbeitssicherheit für seine Leute auf der Baustelle.

VLG muss umdisponieren

Weniger zufrieden mit dem Ergebnis war Sven Glowniewski von der VLG, die nun ihre Busse, die über den Calberlaher Damm fahren, umdisponieren muss. „Uns hat das ein bisschen überrascht“, sagt er über die am Donnerstag eingeführte Einbahnstraßenregelung.

Das erste Problem an der Stelle

„Lieber sicher in eine Richtung, als unsicher in zwei“, sagt Kutrib. Sie zieht ansonsten für die sechs Monate Bauzeit am Katzenberg-Kreisel eine positive Zwischenbilanz. „Das war jetzt das erste Mal, dass es kribbelig wurde. Daraus müssen wir Konsequenzen ziehen, und das tun wir hiermit auch.“

Von Dirk Reitmeister