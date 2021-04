Nach Strafanzeige eines Gifhorners: „Im Impfzentrum ist korrekt gehandelt worden“

Gifhorn

Der Gifhorner Ilmo Wuff erhebt schwere Vorwürfe gegen das Impfzentrum. Der COPD-Patient (52) hatte am 31. März früh morgens seinen Impftermin in der Stadthalle. Mit dabei hatte er Bescheinigungen seines Hausarztes, um zu untermauern, dass er als Impfstoff Biontech bekommt. Es kam anders: Wenn er nicht mit AstraZeneca geimpft werden wolle, müsse er einen neuen Termin vereinbaren. Er fühlte sich ungerecht behandelt und warf dem Impfzentrum einen Verstoß vor. Bei der Polizei stellte er Strafanzeige wegen Körperverletzung.

In der Nacht zum 31. März kam die neue Anordnung

Am Mittwoch wollte der Landkreis keine Stellungnahme zu den Vorwürfen abgeben, am Donnerstag bezog Landrat Dr. Andreas Ebel dann doch Stellung. Die Sachlage: Am Abend vor dem Impftermin habe das Land mitgeteilt, dass ab sofort nur noch Menschen ab 61 Jahren aus der Prioritätengruppe 2 mit AstraZeneca geimpft werden. Bei Jüngeren bedürfe es der Zustimmung und einer ärztlichen Beratung.

Nur zwei Vorerkrankungen schließen Verwendung von AstraZeneca aus

Letzteres sei dann auch mit Wuff gemacht worden, es sei auf AstraZeneca hinausgelaufen. Wuff habe die Impfung mit AstraZeneca auch quittiert, ihr also zugestimmt. Weshalb damit kein Verstoß gegen die Vorgaben der Impfkommission vorlag, erläutert Dr. Jörg Dreyer, Leitender Impfarzt: „Es gibt ausschließlich zwei Vorerkrankungen, die eine Verwendung von AstraZeneca ausschließen. Das lag in dem Fall nicht vor.“ Ob COPD, Herzinfarkt oder andere gesundheitliche Einschränkungen – ausschließlich eine Heparin-induzierte-Thrombopenie oder eine Sinusvenenthrombose in der Vorgeschichte bedeuten den Ausschluss der Verwendung von AstraZeneca.

Täglich viele Diskussionen wegen der Impfstoffe

„Wir haben also alles richtig gemacht“, betont Dr. Dreyer. Übrigens: Seit dem Hin und Her mit AstraZeneca in Deutschland und Europa muss er täglich viel Zeit und Energie in Diskussionen über den Impfstoff investieren. „Zum Helfen komme ich kaum noch.“ Viele Gifhorner kämen auch mit Bescheinigungen von Ärzten über Erkrankungen, um AstraZeneca zu umgehen. „Aber das nützt nichts. Es sind nur die beiden genannten Vorerkrankungen, die zum Ausschluss von AstraZeneca führen.“ Dass vor Ort nun über Impfstoffwünsche diskutiert werde, sei übrigens auch mit ein Faktor, der zu Warteschlangen führe. Das sei nicht gerade förderlich beim Bestreben, möglichst zeitnah und effektiv die Bevölkerung vor dem Virus zu schützen.

„Alles korrekt gelaufen“

Zum Fall Wuff ergänzt der Landkreis noch: Dem Gifhorner sei erklärt worden, dass er auf einen anderen Impfstoff wechseln könne, Biontech jedoch an diesem Tag nicht vorrätig sei. Gifhorns Landrat betont abschließend: „Im Impfzentrum ist korrekt gehandelt worden.“

Von Andrea Posselt