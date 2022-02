Gifhorn

Nach der Wahl zur „Host-Town“ für die Special Olympic World Games 2023 in Berlin ist der Landkreis Gifhorn nun auch für das Projekt Live ausgewählt worden. „Live“ steht dabei für „Lokal, Inklusiv, Vereine und Engagement“.

Im Fokus des Projektes steht vor allem die Teilhabe und Partizipation von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Diese soll durch die Ausbildung von zwei Teilhabeberatenden (pro ausgewählter Kommune) gefördert werden, die dann als Expertinnen und Experten in eigener Sache die Interessen von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung vertreten. Der Fokus liegt hierbei auf dem Sport und die Inklusion über den Sport – darüber hinaus können die Teilhabeberatenden aber natürlich auch in anderen Bereichen wertvolle Perspektiven einbringen.

Ziel ist es, dass nicht mehr über die Belange von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung entschieden wird, sondern mit ihnen. „Wir freuen uns sehr, nach der Nominierung als ‚Host Town‘ für die Weltspiele nun auch als eine Kommune in der Modellregion Niedersachsen für das Projekt Live ausgewählt worden zu sein“, kommentiert Landrat Tobias Heilmann. „Sowohl das Host Town-Programm im Rahmen der World Games 2023 als auch das Projekt Live kommen zum verstärkten Leben der Inklusion vor Ort wie gerufen. Die verbindende Kraft des Sports soll für eine Verbesserung der Zugangs- und Wahlmöglichkeiten zur Teilhabe an Sportangeboten und dadurch am gesellschaftlichen Leben für Menschen mit Behinderung genutzt werden.“

Sportfest findet in diesem Jahr in Wittingen statt

Die im Projektverlauf initiierten und entstandenen inklusiven Strukturen sollen auch nach Ende des Projektes bestehen bleiben, sodass Grundlage der Bewerbung als Kommune eine nachhaltige inklusive Projektidee ist. Für den Landkreis Gifhorn ist dies das inklusive Sportfest „all inklusive – unser Sportfest im Landkreis Gifhorn“, welches jährlich an unterschiedlichen Orten im Landkreis stattfindet – am 18. Juni wird die Stadt Wittingen Gastgeberin sein.

Ziel ist Integration in den organisierten Sport im Kreis Gifhorn

Ziel des Sportfestes ist es, Menschen mit (und ohne) Beeinträchtigung mit Sportarten – die im Kreis angeboten werden – in Verbindung zu bringen und damit eine Integration in den organisierten Sport zu vereinfachen. Als Gegenstück ist geplant, Übungsleitende in Kooperation mit den Einrichtungen der Behindertenhilfe auszubilden, um Hemmschwellen abzubauen und die Aufnahme von Menschen mit Beeinträchtigung im organisierten Sport auf Vereinsseite zu stärken.

Übrigens: Special Olympics Deutschland sucht für die Weltspiele im Juni 2023 in Berlin Volontäre. Informationen hierzu sind auf der Homepage zu den Weltspielen unter https://www.berlin2023.org/de/mach-mit/volunteers zu finden.

