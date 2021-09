Gifhorn/Isenbüttel

Hilfe für Flutopfer im Ahrtal mit einem konkreten Projekt: Der Hof in Isenbüttel bleibt weiter am Ball. Zusammen mit der katholischen St. Altfrid-Kirchengemeinde will er weiterhin Spenden einwerben für das Lebenshilfe-Wohnheim in Sinzig, in dem durch die Flutkatastrophe zwölf Menschen ihr Leben verloren. Und die Spender im Kreis Gifhorn machen offenbar weiterhin mit.

Es ist immer noch Bewegung auf dem Spendenkonto Flut, sagt Roland Bursian von der heilpädagogischen Einrichtung Der Hof in Isenbüttel. Allein im Juli seien 3 700 Euro zusammen gekommen. Inzwischen haben Bursian und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter insgesamt sogar 7 400 Euro überwiesen. Daran hat auch die katholische Altfridgemeinde ihren Anteil.

Am ersten Augustwochenende kamen bei den Kollekten rund 1000 Euro zusammen, so Margarete Laumann von St. Altfrid. „Trotz reduzierter Gottesdienstbesucher-Zahl. Da merkt man, wie großzügig die Leute ihr Portmonee aufgemacht haben.“ Auch beim Hofgottesdienst in Isenbüttel am 26. September sind die Kollekte für die Fluthilfe bestimmt. Das Fluthilfe-Konto bleibt laut Bursian aktiv.

Man müsse weiterhin und dauerhaft am Ball bleiben, sagt auch Martin Wrasmann von St. Altfrid. Hilfe werde auf absehbare Zeit noch nötig sein. Dass St. Altfrid bei der Aktion der heilpädagogischen Einrichtung einsteigt, ist für Wrasmann zwangsläufig: Die Kirchengemeinde habe immer wieder mal Aktionen mit Der Hof gemacht.

Sammlung auf Wochenmarkt und im Hofladen

„Ich hatte das ganze Wochenende überlegt, wie wir da helfen können“, erinnert sich Bursian an die Anfänge der Hilfsaktion kurz nach der Katastrophe in Sinzig. „Da müssen wir was machen“, stand für ihn fest. So kam es zu den Sammlungen am Wochenmarkt-Stand und im Hofladen. „Es sind auch Großspenden eingegangen“, sagt Bursian. Bis zu 1 000 Euro. Apotheken spendeten Erlöse aus dem Verkauf von Corona-Masken.

„Die haben da gerade andere Sorgen“

„Das Vertrauen ist da“, erklärt sich Bursian den Zuspruch zur Aktion von Der Hof. Mit der ersten Geldspende ging auch ein Brief an das Lebenshilfe-Heim in Sinzig, in der Bursian das Engagement der Isenbütteler erläuterte. Eine Antwort sei noch nicht gekommen. Das findet Bursian aber nicht weiter schlimm: „Die haben da gerade andere Sorgen.“

Von Dirk Reitmeister