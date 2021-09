Das Theater-Abo hat sechs Veranstaltungen: Start ist am 20. Oktober mit „25 km/h“, in dem zwei Brüder ihren Jugendtraum verwirklichen und nach Jahrzehnten auf Tour gehen. Weiter geht es mit dem Schauspiel zur Wissenschaftlerin „Marie Curie“ im November, dem Ferdinand-von-Schirach-Justizkrimi „Der Fall Collini“ im Dezember, der Familiengeschichte „Aus großer Zeit“ und „Tadellöser und Wolff“ von Walter Kempinski im März sowie dem Polit-Thriller nach Fatih Akin „Aus dem Nichts“ im April.

Das Sonntags-Abo hat fünf Veranstaltungen: Es geht los am 28. November mit „Die Zimtschnecken“ und ihrem Swing der 30-er Jahre. Im Januar gibt es „Champagner zum Frühstück“ in einer Boulevardkomödie, im Februar das Kriminalstück „Die zwölf Geschworenen“, die Beziehungskomödie „Kein Auskommen mit dem Einkommen“ im März und eine Hommage an Udo Jürgens im April.

Das Kleinkunst-Abo wartet mit fünf Veranstaltungen auf: Es startet am 1. Oktober mit dem „Musikladen“ mit einer Hommage an Musik der 70-er und 80-er Jahre. 20-er Jahre Feeling kommt im November mit „Glanz auf dem Vulkan“, im Dezember gibt es „Motown goes Christmas“, im Januar die „Schmidt Show on Tour“ und im Februar den bekannten Kabarettisten Django Asül.

Das Kinder-Abo bringt vier Veranstaltungen „für Krümel ab vier“ und weitere vier für „Kekse ab sechs“: „Mama Muh räumt auf“ macht den Anfang am 31. Oktober. Weitere Aktionen sind „Nils Holgersson und die Wildgänse“ im Dezember, „Serafin und seine Wundermaschine“ im Januar und „Buhl!“ im Februar für die Krümel sowie „Pinocchio“ im November, „Die Schneekönigin“ im Dezember, „Frau Meier, die Amsel“ im Januar und „Ronja Räubertochter“ im Februar für die Kekse.