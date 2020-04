Corona-Wirrwarr: Deshalb atmen Gifhorner Gärtnereien auf

Landkreis Gifhorn

Eigentlich ist Bernd Marwedel Experte für Pflanzen und hätte gerade jetzt in seinem Blumenhof Neubokel alle Hände voll zu tun, „in den letzten Tagen checke ich aber von morgens die Regeln, die sich ständig ändern. Ich versuche, alles richtig zu machen." Begrenzter Hofverkauf mal ja mal nein, Lieferservice erlaubt oder nicht – bei Marwedel stand sogar mehrfach das Ordnungsamt vor der Tür.

„Es ist abenteuerlich“

Für ihn kurios: Er mühte sich beim Land- und Bundestag ständig um genaue Infos, wie er nun seinen Betrieb führen darf. Auch darum, wie in den umliegenden Städten und Landkreisen Gartenmärkte verfahren dürfen. „Es ist abenteuerlich. Jede Kommune macht es anders." Dabei drängt die Zeit gerade sehr. Genau jetzt sei die Hauptproduktionszeit. Was vor Monaten in der Gärtnerei gepflanzt worden sei für Frühjahr und Sommer, muss jetzt an die Kundschaft. „Die warten ja schon alle drauf."

Einiges musste schon auf den Kompost

Die Hängepartie und Einschränkungen der letzten Tage haben den Blumenhof jetzt schon arg gebeutelt. Etwa ein Drittel der Produktion sei schon auf dem Kompost gelandet, auch weil er Platz machen musste für die Folgekulturen. Dass ab Samstag der reguläre Verkauf wieder starten kann und er Hornveilchen, Vergissmeinnicht und Co. wieder anbieten kann, freut ihn sehr. Bis Samstag darf er aktuell nur den Lieferservice aufrecht erhalten.

Froh, dass der Verkauf wieder startet

Nelly Dettmer von der Grußendorfer Gärtnerei Stahnke-Dettmer hofft auch sehnsüchtig, dass sie ab Samstag Stiefmütterchen und österliche Pflanzen wie Primeln und Narzissen verkaufen kann. Auch sie musste schon einiges auf den Kompost bringen. „Ich freue mich, wenn es jetzt wieder losgehen kann."

Warenbestellung wird ein Problem

In vielen Orten im Südkreis ist derzeit Imke Grotewold vom Pflanzeneck Wense unterwegs, um Blumen auszuliefern und sich so über Wasser zu halten. Wenn es am Samstag losgeht, hat sie jetzt ein Problem. Hatte sie wegen der Schließung des Verkaufs ihr Warenangebot heruntergefahren, muss sie nun sehen, wie sie jetzt wieder das Sortiment hochfährt. „Das wird ein logistisches Problem." Dafür kann sie Gehölze und Stauden sowie ein Frühlingssortiment anbieten.

„Das Frühjahr ist ja unsere Zeit“

Aufatmen auch bei „Grüner Garten" in Gifhorn: „Das Frühjahr ist ja unsere Zeit", sagt Chefin Ruth Müller. Auch hier musste entschieden werden, für welche Pflanzen sich noch der Pflegeeinsatz lohnt und welche auf den Kompost müssen. Nun gilt es ab Samstag mit regulär geöffnetem Geschäft, die Gifhorner Gärten farbenfroh zu machen. „Die ersten Sommerblumen sind auch schon da." Und einen Tipp für Familien hat sie auch: „Wir haben etwa auch Kartoffelpflanzen. So lernen Kinder, wie lange es dauert, dass etwas wächst."

