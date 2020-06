Fridays for Future Gifhorn: So lief der Start nach der Corona-Pause

Gifhorn

Ja, sie sind zumindest mit dem Rad wieder da, die Klimaschutz-Aktivisten von Fridays for Future und den Jugendlichen von Fridays for Future. Die zweite Critical Mess nach der Corona-Zwangspause fand am Freitag statt. Knapp 40 Teilnehmer konnte Holger Weber von Parents for Future auf die rund zwölf Kilometer lange Strecke durch die Gifhorner Innenstadt nehmen. Critical Mass heißt eine weltweite Bewegung, bei der sich Radler zu regelmäßigen Aktionen treffen, um auf ihre Benachteiligung im Straßenverkehr aufmerksam zu machen. Genau das ist auch das Anliegen der Gifhorner Aktivisten, die seit letztem Jahr regelmäßig jeden dritten Freitag im Monat um 17 Uhr an der Flutmulde zu einer Tour aufbrechen. Mit Polizei-Begleitung. Die hat eine besondere Wirkung, wie Maike Schröder von Parents for Future immer wieder erstaunt feststellt. „Sehen die Leute Polizei, fahren sie gleich aufmerksamer an uns vorbei.“

Zur Galerie Nach einer langen Corona-Pause legen Gifhorns Klima-Aktivisten wieder los. 40 Teilnehmer nahmen an der Rad-Demo teil.

„Wir freuen uns, dass wir wieder starten können“, sagt Dr. Ursula Schwarting. Gifhorns Radfahr-Schwachstellen kann sie schnell benennen. „Die Braunschweiger Straße, nein die gesamte Innenstadt ist für Radfahrer einfach nur lästig, das macht keine Freude.“ Nicht nur auf dem Gebiet wollen die Klima-Aktivisten immer wieder Nachbohren. „Es gibt immer was zu tun.“ Und mit den nun anstehenden Lockerungen können bei Treffen auch wieder Aktionen besprochen und geplant werden. Der Fahrrad-Demo schloss sich auch Dr. Reinhard Schrader an. Nicht zum ersten Mal. „Ich hoffe, dass in der Stadt Autos etwas zurückgedrängt werden“, so seine Intention. Frank Breuers Hoffnung ist, „dass Autofahrer merken, dass es nicht stimmt, dass Radfahrer auf der Straße nichts zu suchen haben“.

Anzeige

Wer wollte, konnte kurz vor der Abfahrt auch noch eine Petition zu Artenerhaltung unterschreiben.Auf der Strecke herrschten strenge Corona-Regeln, jeder musste Mundschutz tragen, die Teilnehmer zwei Meter zueinander haben. Und für Fridays for Future erläuterte Jennifer Sauter, dass die Jugendlichen nun verstärkt ihre Forderungen und Anregungen an die Politiker direkt richten. „Aber leider reagiert niemand darauf.“

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Von Andrea Posselt