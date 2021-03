Gifhorn

Corona hat ihre großen Innenstadt-Demos ausgebremst, nicht aber ihr Anliegen: Die Gifhorner Gruppe von Fridays for Future musste wegen der Pandemie über Monate auf öffentliche Aktionen verzichten. „Ziemlich bitter“, findet das der Gründer der Klimaschutz-Aktivisten. Denn die Bilder in der Öffentlichkeit bestimmten Demos der Corona-Leugner. „Tausende waren auf der Straße, und es ist ernüchternd, wie ernst das genommen wird, während wir oft belächelt werden“, sagt Philip Knotz.

Corona hat Fridays for Future geschadet

Vor genau einem Jahr sah alles noch hoffnungsvoll aus. Fridays for Future hatte sich nach einem Jahr Bestehen auch in Gifhorn etabliert. „Auch wenn es eine Zeit der Müdigkeit gab, so waren wir doch fest etabliert“, sagt Knotz. In Sachen Klimakrise sei keine Zeit mehr. Und so will er die auch nicht weiter mit Jammern verschwenden. Nun steht nämlich nach Monaten der Pause wieder eine öffentliche – coronakonforme – Aktion an.

„Es ist einfach zu wenig passiert“

Stattfinden soll sie am Freitag, 19. März, 17 Uhr. Fahrraddemo ist angesagt. Start ist um 17 Uhr. „Wir wollen zeigen, dass das Thema Klimakrise immer noch wichtig ist. Es ist einfach zu wenig passiert in den letzten Jahren.“

Appell an die Politik: Keine leeren Wahlversprechen geben

In Hinblick auf die kommenden Wahlen auf Bundes- und Landesebene erwarte Fridays for Future, dass es „keine leeren Versprechen“ gebe. „Wir brauchen Taten“, fordert Knotz. In Gifhorn sei ja schon etwas Bewegung reingekommen. Das sei sicher auch ein bisschen das Verdienst der jungen Klimaaktivisten. Dass es etwa ein Radwegekonzept geben soll, findet Knotz gut. „Aber es muss sein und schneller gehen.“

Jeder Unterstützer kann mit einem Plakat Präsenz zeigen

Diese Signalwirkung soll am 19. März wieder auf Gifhorns Straßen stattfinden, wenn die Raddemo stattfindet. „Bei der Fahrraddemo soll es diesmal aber nicht bleiben“ kündigt Mitorganisatorin Jennifer Zauter eine Kunstaktion an. Die soll so aussehen: Jeder, der in Nicht-Coronazeiten an einer Innenstadtdemo teilgenommen hätte, kann seine Präsenz zeigen, indem Plakate gemalt und gebastelt werden. Die Abgabe kann per E-Mail an gifhorn@fridaysforfuture.is oder per Direktkontakt an die Social Media Auftritte der Gifhorner Fridays for Future Gruppe vereinbart werden.

Von Andrea Posselt