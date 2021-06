Nach Corona-Pause: Der Gifhorner Kinderladen hat wieder geöffnet

Gamsen

Die coronabedingte Zwangspause ist vorbei – und der Gifhorner Kinderladen kann wieder voll durchstarten. „Wir freuen uns, dass Eltern und Kinder wieder kommen dürfen“, sagt Michael Gruber, Vorstand der Gifhorner Caritas. Auf mehr als 250 Quadratmetern finden die Kunden gut erhaltene Kinderkleidung und Spielzeug, aus zweiter Hand und zu günstigen Preisen.

Der Kinderladen im Paulsumpf 8a in Gamsen ist seit 2008 eine feste Anlaufstelle für einkommensschwache Familien. Er wird seit Beginn ehrenamtlich geführt, finanziert sich ausschließlich über Spenden und wurde vom Gifhorner Caritasverband und dem Malteserhilfsdienst gegründet.

Corona hat dem Kinderladen zu schaffen gemacht

„Wir sind froh, dass es jetzt wieder losgeht“, sagt Michael Gruber. Denn während der vergangenen Monate galten für den Kinderladen die gleichen Restriktionen wie für den Einzelhandel. Erst war komplett geschlossen, dann durfte der Laden nur unter Auflagen öffnen. Der bürokratische Aufwand für die Ehrenamtlichen war hoch, zudem scheuten einige Kunden die Mühen – und trotz der Schließung musste die Miete weiter bezahlt werden. „Wir müssen alles selbst erwirtschaften. Corona hat uns ziemlich ausgeknockt“, erläutert Gruber.

Doch jetzt will das Kinderladen-Team wieder für seine Kunden da sein. „Viele Kunden kennen wir schon lange. Zum Beispiel einen Jungen, der sehr oft freitags vorbeikommt und nach passenden Fußballschuhen fragt, weil er in einem Verein spielt“, berichtet die Ehrenamtliche Gaby Kraatz. In der Corona-Zeit sei die Zahl der Spenden aber zurückgegangen, fügt Michael Gruber hinzu. Er und die Ehrenamtlichen hoffen jedoch, dass die Spendenbereitschaft der Gifhorner jetzt wieder steigt.

Die Ehrenamtlichen bestimmen ihren Einsatz selbst

Da die Anzahl der bedürftigen Familien weiter zunimmt, soll der Kinderladen verlässlich geöffnet sein. „Dafür suchen wir dringend noch weitere ehrenamtlich Mitwirkende“, so Gruber. Derzeit sind es acht. Zu ihren Aufgaben gehört es, die Spenden zu prüfen, zu sortieren, zu reinigen, mit Preisen auszuzeichnen und schließlich zu verkaufen. „Die Ehrenamtlichen arbeiten in Teams und können Zeit und Umfang des Einsatzes frei bestimmen“, erläutert Andreas Jaksch, Ortsbeauftragter der Malteser.

Die Öffnungszeiten des Kinderladens sind dienstags und mittwochs von 14 bis 16.30 Uhr und freitags von 14 bis 17.30 Uhr. Die Abgabe von Spenden ist während der Öffnungszeiten möglich. Größere Spenden aus dem Umkreis werden bei Bedarf auch abgeholt. Neben gut erhaltener Kleidung für Kinder und Erwachsene werden Spiel- und Sportsachen, Fahrräder und Helme, Kinderstühle und Bettwäsche benötigt. Der Kinderladen ist unter Tel. (0 53 71) 94 51 340 zu erreichen.

Von Christian Albroscheit