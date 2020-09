Landkreis Gifhorn

Der Verdacht, dass ein Corona positiv getestetes Elternteil im Rahmen der Eingewöhnung des Kindes in der Kita Gifhörnchen möglicherweise dort Personal und Kinder angesteckt haben könnte, hat sich nicht bewahrheitet. Alle Tests ergaben ein negatives Ergebnis. Entsprechend groß ist die Erleichterung. „Unser bestehendes Hygienekonzept hat ganz offensichtlich gut funktioniert und daran halten wir auch weiterhin fest“, sagt Kristina Funke, stellvertretende Leiterin Fachbereich Bildung und Jugend.

In Gesprächen konnten besorgte Eltern beruhigt werden

„Vereinzelt gab es Rückmeldungen von besorgten Eltern“, sagt die Leiterin der Kindertagesstätte Gifhörnchen, Petra Heine. In Einzelgesprächen konnten wir die Verunsicherung der besorgten Eltern aber zerstreuen, auch mit dem Hinweis auf unser umsichtiges Hygienekonzept. Mit wenigen Ausnahmen sind wieder alle Kinder in der Einrichtung.“

„Wir tun, was wir tun können“

Auch in anderen Kitas hat man den Fall aufmerksam verfolgt. Nach drei Wochen im Regelbetrieb schildert Katja Malinowski; Leiterin des Martin-Luther-Kindergartens, die Sorgen und Schwierigkeiten. „Besorgt sind wir alle, auch alle Fachkräfte. Denn im Gegensatz zu den Schulen sind Abstände in Kitas schwer einzuhalten. Wir tun, was wir tun können.“ Aktuell seien die Kinder viel draußen. Aber für das pädagogische Personal stehe gerade jetzt noch viel mehr Arbeit an, nämlich das Dokumentieren, welche Kinder zusammen spielen. Wie sehr aber auch die Kinder die aktuellen Vorsichtsmaßnahmen verinnerlicht hätten, habe sich am Freitag gezeigt. Da gab es gruppenweise einen Gottesdienst. „Das hat wunderbar geklappt.“ Ansonsten hofft Katja Malinowski angesichts der kommenden Zeit: „Hoffentlich, geht Corona an uns vorbei.“

Penible Hygienevorschriften sind in Corona-Zeiten auch in der DRK-Kita Groß Oesingen das A und O. „Es ist alles gut geregelt. Die Eltern geben vor der Tür die Kinder ab. So läuft alles gut“, berichtet Leiterin Marion Tetzlaff.

Von Andrea Posselt