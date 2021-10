Landkreis Gifhorn

Gerade hat sie die Absagen für den Adventsmarkt 2021 rausgeschickt, das zweite Mal in Folge. „Voller Trauer haben das einige kommentiert, aber ich habe mir Corona ja nicht ausgedacht“, sagt Talene Wiards-Reißmann, Vorsitzende von Dorf und Leben in Schwülper. Bei ihr laufen die Fäden zusammen für die auch über die Ortsgrenzen hinaus beliebten Feiern und Märkte im Ort. Die zwangsauferlegte Schockstarre fürs Dorfleben lässt sie nicht kalt: „Ich leide so mit.“

„Alle sind schon so kribbelig“

Sie hofft, dass sie nun die letzte Komplettabsage eines Traditionsevents in Schwülper hinter sich hat – und spätestens ab Frühjahr wieder für gesellige Freude sorgen kann. „Alle sind schon so kribbelig, das spürt man.“ Mit Vorfreude kann Talene Wiards-Reißmann schon einmal dienen: „An zwei Veranstaltungen planen wir schon. Ich gehe davon aus, dass die Corona-Lage im Frühjahr für stabilere Verhältnisse sorgt.“

Will heißen: Ziemlich sicher wird der Ostermarkt – vielleicht sogar etwas größer als in Vor-Corona-Zeiten – stattfinden. „Damit alle Aussteller, die wegen der Absagen leiden mussten, zum Zuge kommen.“ Auch der große Dorfflohmarkt steht auf dem Plan. Bei allen Vereinen, den Chören – überall sei gerade zu spüren, „dass es endlich wieder losgeht“.

Der Dorfverein in Ehra will wieder loslegen

Corona habe auf seine Art sicher den Zusammenhalt im Ort gefördert, viele Hilfsaktionen hätten zusammengeschmiedet. „Aber die Geselligkeit hat eben gefehlt“, sagt Jenny Reissig vom Dorfverein Mosaik Ehra. In den nächsten Tagen würden nach und nach die verschiedenen Themen-Treffs hochgefahren. Auf 2022 blickt Reissig mit Zuversicht: „Die Regeln haben jetzt alle drauf – alle wollen jetzt auch wieder loslegen.“ Veranstaltungen wie das Weinfest könne der Verein vermutlich stattfinden lassen.

Wilsche will zurück zur Normalität

Mit dem Erntedankfest unter aktuell geltenden Corona-Regeln hat Wilsche vor einigen Tagen gute Erfahrungen gemacht. Das stimmt Ortsbürgermeister Uwe Weimann mehr als zuversichtlich für 2022: „Es geht langsam zur Normalität zurück. Ich denke, Feste werden zu etwa 80 Prozent wie früher stattfinden können.“

Den Optimismus versprüht er jedoch nicht ohne einen Appell an alle Wilscher: „Wenn sich alle impfen lassen, sieht das im nächsten Jahr mit Feiern – auch eigenen – wieder viel besser aus.“ Einen Jahresplan für den Ort, auf dem wegen Corona fast nur die Müllabfuhr-Termine stehen, soll es nach seinem Wunsch nicht mehr geben.

Trotz Corona-Pause: Treue Vereinsmitglieder in Wilsche

Vor einigen Tagen kam der örtliche Festausschuss zusammen. Dass 2022 in Wilsche wieder Feste steigen, sei Wunsch aller Vereine. Eine tolle Nachricht machte bei der Sitzung auch die Runde: Die Vereine hätten wegen Corona so gut wie keine Verluste bei den Mitgliederzahlen gemacht.

Auch Schützenfeste sieht der Vorsitzende des Kreisschützenverbandes wieder in Fahrt kommen. Letztlich entscheide das jeder Verein selbst. „Insgesamt stehen die Zeichen auf Hellgrün“, so Weimann.

Von Andrea Posselt