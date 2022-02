Gifhorn

Das Thema ruft die Landesregierung auf den Plan: Weil Gifhorns AfD-Chef Stefan Marzischewski-Drewes die Stein-Schule in einem offenen Brief mit Worten wie „Resterrampe“ und „Notnagel“ herabgewürdigt hat, gibt’s jetzt scharfe Kritik von Kultusminister Grant Hendrik Tonne. Auch Gifhorns Politik und andere Schulen beziehen Stellung. Der Kreisvorsitzende der AfD legt mit einer Pressemitteilung nach.

„Die Schülerinnen und Schüler, die Schulleitung und das gesamte Kollegium der Freiherr-vom-Stein-Schule haben meine vollste Rückendeckung bei der Auseinandersetzung mit der AfD“, versichert Minister Tonne. Die Schule habe Rückgrat und Courage, wo die AfD nur Hass und Hetze habe. „Die Einlassungen des AfD-Kreisvorsitzenden triefen nur so vor Menschenverachtung, Zynismus und rechtem Geschwurbel. Das Ganze gegen eine Schule zu wenden, ist abstoßend und niederträchtig“, steht für Tonne fest.

„Breite Unterstützung“

„Es ist richtig, wie die Schule verfahren ist, sich breite Unterstützung zu organisieren und öffentlich dagegen zu halten. Das zeigt, dass die Schule zusammensteht. Es erfordert auch Mut, wie die Schüler sich klar positionieren“, lobt Tonne. „Die lassen sich nicht einschüchtern, und solche niederträchtige Attacken schweißen natürlich zusammen – all das hat meinen Respekt und meine Unterstützung.“ Der Minister will darum in Gifhorn ein Zeichen setzen. Am 2. März werde er die Stein-Schule besuchen und als Demokratische Schule auszeichnen. „Damit möchte ich meine Wertschätzung für die wichtige Arbeit der Schule und meinen Dank noch einmal persönlich und im Namen des Landes Niedersachsen übermitteln“, erklärt er.

„Ausgesprochen schlechter Stil“

Die Rektorinnen und Rektoren von elf weiteren Schulen im Stadtgebiet reagieren in einer gemeinsamen Stellungnahme auf den AfD-Brief. „Die Ausführungen sind vollkommen inakzeptabel, entbehren jeglicher Grundlage und sind offensichtlich von starken Vorurteilen geprägt. Insbesondere die Verwendung diffamierender und entwürdigender Stereotype ist zu verurteilen und zeugt von ausgesprochen schlechtem Stil“, bezieht Anja Gräter, Leiterin der Gamsener Wilhelm-Busch-Schule, stellvertretend für ihre Kolleginnen und Kollegen Position. Die öffentliche Stellungnahme der Schülervertretung sei bestes Beispiel dafür, welch wertvoller Beitrag zur Persönlichkeitsbildung an der Freiherr-vom-Stein-Schule geleistet werde.

Gifhorns Grünen-Landtagsabgeordnete Imky Byl ist entsetzt über Wortwahl und Formulierungen in dem Schreiben. „Der AfD-Chef beweist einmal mehr, wie menschenverachtend und antidemokratisch seine Partei wirklich ist. Seine Aussagen sind wirklich ekelhaft.“

„Wir als die demokratischen Fraktionen im Rat der Stadt Gifhorn – CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die FRAKTION, ULG und FDP und ÖDP-Ratsfrau Nicole Rudbach – werden es nicht unkommentiert zulassen, dass diese oder auch andere Schulen in Gifhorn Opfer von Diffamierungen populistischer Gruppierungen werden“, üben die Parteien in einem gemeinsamen Statement ebenfalls Kritik. Die Freiherr-vom-Stein-Schule stehe in Gifhorn als ein Leuchtturm für gelungene Integration und Demokratiebildung.

Diskussion über Integration

Marzischewski-Drewes hat am Donnerstag eine weitere Pressemitteilung zu dem Thema verfasst. Darin greift er Freiherr-vom-Stein-Rektor Dr. Detlef Eichner persönlich an. „Politisch gescheiterter Schulleiter scheut Dialog und instrumentalisiert stattdessen die Schüler für seine persönliche politische Agenda – Bürgermeister wirklich politisch neutral?“ lautet die Überschrift. Der AfD-Chef stehe „für eine Diskussion mit den Schülern zum Thema Integration jederzeit gerne zur Verfügung“. In der Pressemitteilung wirft er darüber hinaus Bürgermeister Matthias Nerlich Versagen in der Gifhorner Schulpolitik vor,

Von Uwe Stadtlich