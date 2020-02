Ganz dicht dran: Tim Pröse porträtiert Opfer der Nazi-Diktatur wie Sophie Scholl

Gifhorn

Diese Lesung war einmalig – und 100 Literaturfans waren dabei: Bestseller-Autor Tim Pröse stellte im Ratssaal am Montagabend Auszüge aus seinem Erfolgswerk „Jahrhundertzeugen“ vor. Der Münchener Journalist und Schriftsteller hat in diesem Buch Widerstandskämpfer, Lebensretter und Überlebende des NS-Terrors porträtiert.

Überwältigt von der Resonanz

„Ich habe schon in vielen Städten gelesen, doch von diesem Ansturm bin ich wirklich überwältigt“, freute sich der 49-Jährige darüber, dass Gifhorns Ratssaal schon 20 Minuten vor Lesungsbeginn proppenvoll war. Büchereileiterin Anne-Kathrin Bock und Fachbereichsleiter Dr. Klaus Meister schafften immer wieder zusätzliche Stühle heran.

Die letzten Stunden vor dem Tod

Dann wurde es still im Raum, denn auf einer Leinwand erschien ein Schwarz-Weiß-Bild von Sophie Scholl, Mitglied der Widerstandsgruppe Weiße Rose. Pröse hatte mit ihrer Schwester Inge Aicher-Scholl gesprochen und berichtete eindrucksvoll über die letzten Stunden der jungen Studentin und über ihre Beerdigung. Sophie Scholl und ihr Bruder Hans starben im Februar 1943 unter dem Fallbeil. Gnade kannten die Nazis nicht.

Drei Kekse von der Mutter

Zigaretten, Streichhölzer und drei Stück Gebäck nahm der Henker der jungen Frau vor der Hinrichtung ab. „Die Kekse hat Mutter Magdalena ihrer Tochter noch kurz vorher zugesteckt“, so Pröse. Ungebrochen habe Sophie Scholl den Tod erwartet. „Ich würde alles genau noch einmal so tun, denn nicht ich, sondern sie haben die falsche Weltanschauung“, entgegnete sie mutig ihrem Gestapo-Verhörbeamten. „Sofie wollte keine Besserbehandlung“, berichtete ihre Schwester Pröse. „Wenn sie meinen Bruder töten, müssen sie auch mich töten“: Sophie und Hans Scholl wurden am 24. Februar 1945 gemeinsam auf dem Münchener Friedhof am Perlacher Forst bestattet. Zum Abschied habe die Mutter die Särge ihrer beiden Kinder gestreichelt. Eine Botschaft, die Sophie Scholl der Nachwelt hinterlassen hatte, wurde erst Jahre nach ihrer Hinrichtung entdeckt: Das Wort „Freiheit“ hatte sie auf die Rückseite ihres Todesurteils geschrieben.

Persönlicher Kontakt nach Gifhorn

Pröse, der durch den persönlichen Kontakt zur Gifhornerin Anna Maack den Weg in den Ratssaal gefunden hat, fesselte seine Zuhörerinnen und Zuhörer mehr als eine Stunde lang. Besonders beeindruckend schilderte er das Wiedersehen zwischen dem späteren Krupp-Generalbevollmächtigten Berthold Beitz und dem Juden Jurek Rosenberg. Beitz, der während des Krieges Direktor einer Erdölfirma in Polen war, rettet 1500 Juden aus den Todeszügen und vor der Gaskammer – auch Rosenberg. „Herr Direktor, mein Herz sagt ihnen heute Danke“, schüttelte Rosenberg 2013 seinem Retter in einer Synagoge in Essen die Hand. Wenig später starb Beitz im Alter von 99 Jahren. Rosenberg reiste zur Trauerfeier erneut aus Haifa an.

„Der Sand ist voller Blut“

Der Erfolgsautor berichtete auch über sein Treffen mit dem heute 93-jährigen Kurt Keller. „Er war als Wehrmachtssoldat bei der Landung der Alliierten in der Normandie am 6. Juni 1944 dabei – und desertierte im Anschluss.“ Pröse besuchte Keller 2014 im Saarland und fuhr mit ihm nur wenig später an den ehemaligen Kriegsschauplatz. Am Strand, der als Omaha-Beach in die Geschichte eingegangen ist, hätten den alten Mann dann seine Erinnerungen eingeholt. „Ich kann hier doch nicht so einfach rübergehen – der Sand ist voller Blut“, habe Keller das Erlebte nie vergessen. „Für ihn ist dieser längste Tag nie zu Ende gegangen“, so Pröse.

18 Botschaften gegen das Vergessen

Für die 18 Porträts und die Botschaften der letzten Helden gegen Hitler hat der gebürtige Essener 20 Jahre recherchiert. „Es sind meine Stars und meine Lieblingshelden. Es ist nun unsere Aufgabe, die Geschichten dieser Zeitzeugen weiterzuerzählen – gegen das Vergessen“, appellierte Pröse am Ende der Lesung an die Zuhörerinnen und Zuhörer. „Die Erlebnisse dieser Menschen machen einen stärker“, fasste der 49-Jährige seine beeindruckende Arbeit zusammen. Von Gifhorns Literatur-Fans gab’s dafür lang anhaltenden Applaus.

