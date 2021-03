Gifhorn

Hat die Tochter aufgepasst, während die Mutter in einer Umkleidekabine in einem Einkaufsmarkt nicht bezahlte Artikel einsteckte? Mit dieser Frage befasste sich jetzt das Gifhorner Amtsgericht – unter anderem. Des Diebstahls angeklagt waren zwei Frauen – eine 60-Jährige und ihre 31-jährige Tochter aus dem Gifhorner Nordkreis.

Im Oktober sollen die beiden Frauen gemeinsam einen schweren Diebstahl in einem Gifhorner Einkaufsmarkt begangen haben, so der Vorwurf der Staatsanwältin. Die Beute unter anderem: Lebensmittel und Bekleidung im Wert von 59,49 Euro. Die Mutter soll Artikel mit in die Umkleidekabine genommen haben, während die Tochter Schmiere gestanden haben soll, so die Anklagevertreterin weiter.

„Sie können auch für knapp 60 Euro Beute ins Gefängnis gehen.“

„Wegen so einer Summe hier so einen Aufriss zu machen. Und meine Tochter hat gar nichts gestohlen“, machte die Mutter gleich nach der Anklageverlesung ihren Standpunkt klar. Doch der Richter war vorbereitet. „2011 Diebstahl, 2012 Steuerhinterziehung und Diebstahl, 2020 wieder Diebstahl – dafür hat es immer per Strafbefehl Geldstrafen gegeben. Es wurde Zeit, dass wir uns mal kennenlernen. Bei der Vorgeschichte können Sie auch für knapp 60 Euro Beute ins Gefängnis gehen“, machte er wiederum klar, dass er den „Aufriss“ für gerechtfertigt hielt.

Die Tochter, die wie ihre Mutter auf einen Rechtsanwalt verzichtet hatte, versicherte ihm, sie habe nicht Schmiere gestanden. „Ich wusste nicht, was meine Mutter da macht.“ Das sah der Ladendetektiv, der die beiden Frauen ertappt hatte und als Zeuge aussagte, etwas anders. „Ich habe sie beobachtet, wie sie Produkte aus dem Einkaufswagen mit in die Kabine genommen haben. Ich habe erwartet, dass sie stehlen, als ich gesehen habe, dass sie Batterien und Kerzen mit reinnehmen. Das machen die meisten Ladendiebe so. Die Tochter hat vor der Kabine aufgepasst, und als die beiden dann zur Kasse sind, haben sie nur ein paar Kleinigkeiten bezahlt. Danach habe ich sie gestellt.“

Verfahren gegen die Tochter wird eingestellt

„Wie sah denn das Aufpassen der Tochter aus?“ Auf diese Frage des Richters konnte der Detektiv allerdings keine den Vorsitzenden befriedigende Antwort geben, nur: „Sie hat halt rumgeguckt.“ Fazit: Der Richter stellte das Verfahren gegen die Tochter ein, nicht ohne ihr mit auf den Weg zu geben, dass es für solche Straftaten im Falle einer Verurteilung zwischen drei Monaten und zehn Jahren Freiheitsentzug geben könne.

Eine Freiheitsstrafe beantragte die Staatsanwältin allerdings nicht – sie forderte 70 Tagessätze zu je zehn Euro, also 700 Euro Geldstrafe. Der Richter machte daraus in seinem Urteil 110 Tagessätze, zudem muss die Angeklagte die Kosten des Verfahrens tragen.

Von Thorsten Behrens