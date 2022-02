Musikkabarett mit Andreas Martin Hofmeir im Gifhorner Rittersaal

Gifhorn

Musikkabarett mit dem Gewinner des Bayerischen Musikpreises Andreas Martin Hofmeir präsentiert der Kulturverein Gifhorn am Samstag, 26. Februar, ab 20 Uhr im Rittersaal des Schlosses. In seinem trockenen Stil liest Hofmeir aus seinen Erfahrungen als Tubist und Weltreisender, in epischer Breite und lyrischer Würze. Dazu gibt’s Musik aus der Tuba, begleitet von Gitarre, Akkordeon oder Klavier. In bester Tradition eines Gerhard Polt oder Karl Valentin schildert er seinen Kampf mit dem Instrument, dem ungeliebten Üben, die Schwierigkeiten beim Reisen, den plötzlichen Zusammenprall des Landburschen mit der Großstadt Berlin und seinem hauseigenen Einbrecher Jürgen.

Hofmeir gilt als Grenzgänger zwischen den Genres

Nach diesem Abend darf sich jeder mal ein bisschen als Tubist fühlen. Andreas Martin Hofmeir, einer der besten und vielseitigsten Instrumentalisten der Gegenwart, ist ein Grenzgänger zwischen den Genres: Er ist Professor an der Universität Mozarteum Salzburg, war Gründungsmitglied der bayerischen Kult-Band LaBrassBanda und ist sowohl als Kabarettist als auch als klassischer Tubist erfolgreich.

Es gelten die 2G-Regeln und Maskenpflicht während der gesamten Veranstaltung. Eintrittskarten sind in der Vorverkaufsstelle des Kulturvereins, Steinweg 3, Tel. (0 53 71) 81 39 24, online und in allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Von der AZ-Redaktion