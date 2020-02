Ungewöhnliches Konzert mit Andreas Gundlach

Gifhorn

Können Sie einen völlig verdrehten Rubix Zauberwürfel lösen? Der Musiker und Comedian Andreas Grundlach kann es und präsentierte dies eindrucksvoll bei seinem ungewöhnlichen Konzert im Kultbahnhof.

Nicht nur sortierte er blitzschnell alle sechs Farben des von zwei Zuschauern verdrehten Rubix Cube, nein – er tat dies nur rechtshändig, während er linkshändig virtuos Bach spielte und gleichzeitig sein Publikum mit Anekdoten über die klassischen Komponisten Bach, Mozart und Beethoven unterhielt.

Der Multitas-King nennt sich der gebürtige Hannoveraner, nimmt sich und seine Geschlechtsgenossen zwar auf die Schippe, indem er sagt, Multitasking bedeute für ihn, er könne gleichzeitig Fußball gucken, Bier trinken und mit Chips die Couch vollkrümeln, bewies jedoch bei seiner rasanten Show immer wieder das Gegenteil: Dieser Mann ist wirklich Multitasking-fähig. Des öfteren funktionierte er seinen kleinen schiefen Flügel in ein Alleinunterhalter-Keyboard um und simulierte sämtliche vorprogrammierte Sounds gleichzeitig mittels Klavier, Trommel, Becken, Kazoo, Xylophon und verschiedenen Kinder-Blasinstrumenten.

Jetzt gibt’s einen Volker-Schlag-Blues

Durchgängig sympathisch und gut gelaunt bezog Gundlach sein Publikum immer wieder in seine Show mit ein. So hatte er eine Klavieroktave vorbereitet, bei der jede Zahl zwischen null und neun für eine Note stand. Er bat die Zuschauer, ihm eine Zahlenkombination zu verraten, die für sie eine Bedeutung habe, so dass er aus der sich daraus ergebenen Notenfolgen einen Song komponieren könne. Veranstalter Volker Schlag bot seinen Geburtstag 1107 an – eine Notenfolge, die erstmal recht disharmonisch klang. Jedoch komponierte Gundlach blitzschnell und hochmotiviert den „ Volker Schlag-Blues“, der das Publikum begeisterte.

Der gelbe Wagen wird jazzig

Gundlach führte seine Zuschauer durch die verschiedenen Epochen des Jazz, indem er sich ein altes, fröhliches Volkslied einrufen ließ („Hoch auf dem gelben Wagen“), das er im schweren Ragtime-Sound spielte, wie er um 1900 herum populär war, bis hin zum schnellen Freejazz aus der zweiten Hälfte des Jahrhunderts.

Was Schlager mit Grillzangen zu tun haben

Sein immer wieder überraschendes Programm beinhaltete fabelhafte Variationen von „Alle meine Entchen“, einen Song über ein rosarotes Häschenkostüm, allerlei Wissenswertes über Schlager („Der Tonabstand einer Schlagerterz auf einem Melodica ist exakt so breit wie eine handelsübliche Grillzange.“), einen Fußgängerzonen-Auftritts eines peruanischen Multi-Instrumentalisten mit dem neuen Musikgenre „Alpaka und der Jazz“ und schließlich einen spektakulären Hummel-Zirkus, bei dem zwei gestreifte Hummelbällchen mittels den einhändigen Flügel-vertonten Balzsongs „Dein ist mein ganzes Herz“, „Ti amo“ und „You can leave your hat on“ schließlich zueinander finden.

Darum ist Gundlach im Kultbahnhof

Die Verbindung zum Gifhorner Kultbahnhof entstand, als Gundlach als Pianist des bekannten Sängers Gregor Meyle dort auftrat. Bei jenem Konzert unterhielt er immer mal wieder zwischen den Songs das Publikum mit seinem virtuosen Klavierspiel und komödiantischen Talent. Später fragte er an, ob er im Kultbahnhof auch mal einen Solo-Auftritt machen könne – begeistert sagte Volker Schlag zu („Der ist total klasse – und ich buche eh nur Musiker, auf die ich auch selber Bock hab’.“). Das war vor rund vier Jahren, ganz am Anfang von Gundlachs Solo-Karriere. Mittlerweile hat er sich einen Namen gemacht und zwei CDs veröffentlicht.

Nach einigen Zugaben, drei Songs seines Musiker-Kollegen Sebastian Krämer, lud Gundlach sein Publikum ein, gemeinsam mit ihm noch etwas im Kultbahnhof zu verweilen: „Trinkt doch noch was mit mir an der Theke – bleibt am besten mindestens bis zwölf Uhr, da hab ich dann nämlich Geburtstag“, verriet der mittlerweile 44-Gewordene.

