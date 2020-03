Siegelstempel von Herzog Franz entdeckt

Gifhorn

Durch die Recherche von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Museen im Landkreis Gifhorn ist ein historischer Siegelstempel wieder aufgefunden worden. Sein früherer Besitzer war Herzog Franz von Braunschweig-Lüneburg, der bis zu seinem frühen Tod 1549 im Schloss Gifhorn residierte.

Eine alte Notiz

Ein besonderes Fundstück: Siegelstempel von Herzog Franz. Quelle: Münzkabinett, Staatliche Museen zu Berlin, Karsten Dahmen

Arne Homann, Sprecher der Museen des Landkreises Gifhorn, hatte begonnen, die Münzsammlungen der Museen zu sichten, und sich in diesem Zuge auch mit den Medaillen von Herzog Franz beschäftigt. In einer alten Literaturnotiz fand er den Hinweis auf den silbervergoldeten Stempel. Dieser befand sich seit 1889 in der Sammlung der Königlichen Museen zu Berlin und ist dort immer noch vorhanden.

Außergewöhnliches Objekt

„Ein spannendes, wirklich außergewöhnliches Objekt, das wir auf jeden Fall zeitnah der Öffentlichkeit zugänglich machen müssen“, sagte Dr. Florian Westphal, Leiter der Museen des Landkreises Gifhorn. Grade im Hinblick auf eine mögliche Neugestaltung der Dauerausstellung im Historischen Museum Schloss Gifhorn freut sich das Team der Museen über diesen „Neufund“. Es wird bereits überlegt, kurzfristig eine Sonderausstellung zu dem Thema zu produzieren, um das Stück der interessierten Bevölkerung zugänglich zu machen.

Nachricht aus Berlin

Dr. Karsten Dahmen, der stellvertretende Leiter des Münzkabinetts der Staatlichen Museen zu Berlin, habe nach der Anfrage aus Gifhorn, den Siegelstempel schnell im Bestand gefunden. Er stellte den Gifhorner Museen weitere Informationen und Abbildungen zur Verfügung. Auf diesen ist der Siegelstempel zu sehen, der einen Landsknecht zeigt, der das Wappen des Herzog Franz und einen ritterlichen Helm hält. Unter ihm sind drei Putten zu sehen. Oben und seitlich weht ein Spruchband mit der lateinischen Devise des Herzogs, die sinngemäß so viel wie „Des Herrn sind wir, ob wir leben oder sterben“ bedeutet. Stempel wie dieser wurden früher dazu verwendet, Wachssiegel zu produzieren, die an offizielle Schreiben angehängt waren. Ob Herzog Franz den Stempel jemals benutzt hat, ist fraglich, da in ihm die Jahreszahl 1549 eingraviert ist, Todesjahr des Herzogs. Bis jetzt wurden noch keine Siegel gefunden, die mit diesem Stempel angefertigt wurden. Die Recherchen darüber haben aber bereits begonnen.

