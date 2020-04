Mundschutz: Oft ist er sogar doppelt nützlich

Landkreis Gifhorn

Überall im Landkreis Gifhorn glühen gerade die Nähmaschinen, um mit selbst genähten Masken einen kleinen Schutz vor dem neuartigen Corona-Virus zu bieten. Doppelter Effekt: Viele Nähgruppen tun das für einen guten Zweck. Eine Gifhorner Gruppe überraschte jetzt den Kindschutzbund.

„Oma-Nähgruppe“ legte sich in Gifhorn ins Zeug

Ob in großen Gruppen, allein oder im kleinen Kreis von Gleichgesinnten: Überall im Landkreis nähen gerade viele fleißige Helfer Mundschutz. Die meisten machen das nicht, um daraus Profit zu schlagen, sondern helfen damit doppelt und spenden den Erlös des Verkaufs. Karin Kabowski, Astrid Trowe und Inge Düsel konnten nun 1000 Euro an den Kinderschutzbund übergeben.

Ganz pragmatisch hatte die „Oma-Nähgruppe“, wie Karin Kabowski sagt, entschieden, in der Corona-Krise etwas Wichtiges beizutragen. „Wir nähen seit fünf, sechs Jahren gemeinsam und haben alle so viel Stoff zu Hause. Dann haben wir losgelegt“, berichtet die Gifhornerin. Vor einem Monat begann das Trio die Aktion Mundschutz. Stoff waschen, bügeln, zuschneiden und zusammenbasteln – die versierten Näherinnen legten sich ins Zeug. Die Frage nach einer öffentlichen Verkaufsstelle war schnell geklärt. Bei Inken und Thorsten Stoye von der Aller-Apotheke stießen die Näherinnen auf offene Ohren. Sie erklärten sich bereit, den Verkauf zu managen. Nach vier Wochen kamen bereits 1000 Euro zusammen. Die gehen an den Kinderschutzbund. Dort ist Karin Kabowski ehrenamtlich engagiert. „Das Geld ist dort gut aufgehoben“, sagt sie.

Corona-Mundschutz-Näherin der ersten Stunde ist Christina Graumann. Sie fertigt nach Absprache Stoff-Masken und gibt diese gegen eine freiwillige Spende ab. „Wir haben schon 3000 Euro für die Aktion Hand in Hand – Kinder in der Region zusammen und haben auch schon erste Ideen, welches Event mit Kindern wir dafür finanzieren möchten.“ Auch die Landfrauen sind überall im Landkreis fleißig dabei, Mundschutz zu nähen. In Tülau etwa geben die Näherinnen Masken ab und bitten um eine Spende für die Hospizstiftung.

Schulterschluss der Ehrenamtlichen in Brome

Starkes ehrenamtliches Engagement zeigen im Schulterschluss auch die Freiwillige Feuerwehr Brome, DLRG und das DRK. DLRG-Chef Ralf Bettermann berichtet: „In Eigenregie werden Mundbedeckungen durch fleißige Helfer genäht, da die öffentliche Hand derzeit nicht in der Lage ist, der Bevölkerung, allen voran den Ärzten und Pflegeeinrichtungen Mundschutz bereitstellen zu können.“ Dabei werde die Geschäftsstelle der DLRG in der Mühlenstraße seit zwei Wochen als Logistikzentrum genutzt. Hier werden die Rohmaterialien angeliefert, hier werden die fertigen Mundbedeckungen abgeholt und an die Praxen und Pflegeeinrichtungen verteilt. Die DLRG übernimmt zusätzlich die Logistik des Verteilens und der Kontaktaufnahmen zu den Praxen. Sogar die Postzusteller aus Brome wurden mittlerweile mit Mundbedeckungen versorgt. Die DLRG-Geschäftsststelle ist donnerstags von 18 bis 19 Uhr eingeschränkt geöffnet. Hier können fertige Mundbedeckungen abgeholt oder auch angeliefert werden, Kontakt unter Tel. (0 58 33) 97 98 98 (auch AB), (0 58 33) 15 21 oder (01 71) 36 22 064. E-Mail: info@brome.dlrg.de.

Freude über Lions-Spende in Ehra

Auf jeden Fall stoßen alle Mundschutz-Näherinnen und Spender von Masken schon jetzt auf große Dankbarkeit. Etwa im Seniorenzentrum in Ehra. Das ist auf große Mengen Schutzkleidung und Desinfektionsmittel angewiesen. „Die Versorgung damit ist sehr schleppend und greift tief in die finanzielle Tasche“, sagt Geschäftsführerin Hilda Rüdiger. Umso mehr freut sie sich, dass Renate Kastrowsky-Kraft als Distrikt Gouverneur und Koordinationsbeauftragte des 111 NH Distrikt von Lions Clubs International Foundation eine Spende von 500 FFP 2 Schutzmasken überreichte.

Freude im Seniorenzentrum Ehra: Die Lions haben 500 FFP 2 Schutzmasken spendiert. Quelle: Seniorenzentrum Ehra

Von Andrea Posselt