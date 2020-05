Mundschutz-Nähmarathon: Bald dürfen sich Kinder riesig freuen

Gifhorn

Wer hätte das Mitte März geahnt: Da nähte die Gifhornerin Christina Graumann für eine an Krebs erkrankte Freundin aus Stoff Mundschutz, damit diese sich in Corona-Zeiten wenigstens etwas geschützt fühlt. Nur wenige Tage später glich das heimische Wohnzimmer der Graumanns einer Nähstube, weil sich das herumgesprochen hatte und die Nachfrage auch bislang unbekannter Menschen sprunghaft angestiegen war. Die Aktion zog immer mehr Kreise. Die genähten Stücke gab sie gegen freiwillige Spenden ab. Mit Ende der Aktion kam nun der Kassensturz: Stolze 4400 Euro kamen für den Verein „Hand in Hand für Kinder der Region“ zusammen, für weitere 200 Euro kaufte Christina Graumann für die Gifhorner Tafel dringend benötige Kindersachen.

„Mehr als ein Stück Stoff“

„Mich erfüllt es ein bisschen mit Stolz, ein kleines Puzzleteilchen dieser letztendlich großen Aktion gewesen zu sein““, bilanziert Christina Graumann bescheiden. So aufreibend die Arbeit, oft auch zu nächtlicher Stunde war, stets überwog bei der Kunst- und Gestaltungstherapeutin das Gefühl, „ein Herzensding“ zu leben, anderen etwas Gutes tun zu können. Getragen von kleinen Gesten und vielen intensiven Gesprächen weitete sich die Nähaktion in Spitzenzeiten immer weiter aus. Bestellungen aufnehmen, Abholzeiten koordinieren, Material besorgen – viele Bekannte stiegen mit ein, machten Botentouren oder brachten Materialspenden. Auch Näherinnen meldeten sich, um die große Nachfrage an Mundschutz zu befriedigen. Und: Viele Gespräche mit besorgten Gifhornern führte Christina Graumann – „das ist mehr als ein Stück Stoff“, war stets ihr Anliegen. Schon zum Start war für sie klar, dass die Aktion ausschließlich mit Stoff- und Materialspenden läuft und Mundschutz nicht verkauft, sondern gegen Spenden abgegeben werden.

Weiteres Engagement für Kinder

Am Wochenende verkündete Christina Graumann nun den Abschluss: Für 200 Euro besorgte sie für die Tafel Kindersachen. „Ein bewegender Moment“, schildert sie. Der Bedarf sei so groß, dass ihr klar, dass sie ihr Engagement für benachteiligte Kinder fortsetzen möchte. Mit weiteren Ideen, wie sie helfen kann, beschäftigt sie sich auch schon. Was mit den 4400 Euro für den Verein „Hand in Hand für Kinder der Region“ konkret gemacht wird, steht noch nicht ganz fest. „Erste Ideen haben wir schon“, freut sich Vorsitzender Frank Jödicke über die Tatkraft von Christina Graumann. Auf jeden Fall möchte er den Wunsch der Spenderin berücksichtigen, dass das Geld für Kinder in Gifhorn und Umgebung eingesetzt wird. Auf jeden Fall könne man mit der ungeahnt hohen Summe „schon was richtig Großes“ auf die Beine stellen. „Kinder sollen einen schönen Tag erleben, wann wir das umsetzen können, kann man im Moment noch nicht sagen.“

Von Andrea Posselt