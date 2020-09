Gifhorn

Im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft „Wir tragen Maske“ fanden am Dienstag zwischen 10 und 18 Uhr in Gifhorn Kontrollen im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) statt. Insgesamt 17 Beamte der Polizeiinspektion Gifhorn waren zusammen mit Kontrolleuren der Verkehrsbetriebe und der Stadt Gifhorn im Einsatz. Das zufriedenstellende Ergebnis: Durch die offene Präsenz in den Bussen und an den Haltestellen wurden keine Verstöße hinsichtlich des Tragens des Mund-Nasen-Schutzes festgestellt, teilte die Gifhorner Polizei mit.

Von OTS